D’autres échanges en préparation du côté des Clippers ?

Si les Clippers ont dégainé cinq jours avant la « trade deadline » en montant un échange avec les Blazers, ce n’est peut-être pas pour rien. Président de la franchise californienne, Lawrence Frank a confirmé que « la constitution de l’effectif » était « toujours en cours » après le trade impliquant les arrivées de Norman Powell et Robert Covington.

Après avoir envoyé Eric Bledsoe à Portland, la formation de Tyronn Lue manque désormais d’un meneur en sortie de banc, un rôle qui sera rempli par Terance Mann jusqu’à nouvel ordre, comme l’a indiqué l’entraîneur.

Lawrence Frank a de son côté donné des précisions sur le profil du joueur recherché, à savoir un meneur qui n’a pas besoin d’avoir beaucoup le ballon en main, une tâche censée majoritairement revenir à Kawhi Leonard et Paul George, même s’ils sont actuellement toujours blessés.

« Au lieu de dire meneur de jeu, je regarde vraiment en termes de « joueur qui débute les actions », celui qui les finit, et ce qu’on pourrait appeler les « connecteurs ». Regardez, nos deux meilleurs joueurs ont le ballon en main 60% du temps. Et le poste de meneur de jeu est différent aujourd’hui par rapport à ce qu’il était il y a vingt ans », a-t-il expliqué. « Je n’appelle même plus ça un meneur de jeu. C’est plutôt du genre : ‘OK, est ce qu’on peut trouver un gars qui possède cet ensemble de qualités et peut soulager un peu Kawhi et Paul ?’. Et devinez quoi, ce joueur peut tout à fait être un extérieur. Il ne doit pas nécessairement être un meneur de jeu à proprement parler ».

Serge Ibaka et Marcus Morris sur le départ ?

Si le contrat de Robert Covington arrive à expiration à la fin de la saison, Norman Powell débarque pour sa part avec un gros contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans signé l’été dernier, et contraint Steve Ballmer à ajouter un chèque de 20 millions de dollars à la « luxury tax ». Un renfort qui a donc nécessité un gros effort financier.

« Nous n’avons jamais pensé qu’il était réaliste pour nous d’obtenir un joueur comme Norman Powell, pour une équipe qui n’aura pas de marge de manœuvre salariale pendant un long moment. C’est vraiment difficile d’obtenir des joueurs comme Norman, avec un tel contrat à long terme, qui sont dans la fleur de l’âge », a poursuivi Lawrence Frank qui a également salué le « all-in » de son propriétaire pour valider le transfert.

Même si Lawrence Frank a appris au cours de sa carrière qu’une équipe n’avait jamais trop d’ailiers, les arrivées de Robert Covington et Norman Powell déséquilibrent toutefois un peu l’ensemble. Parmi les joueurs cités comme possibles partants, les noms de Marcus Morris, qui disposerait toujours d’une belle côte, et Serge Ibaka, dont le contrat arrive à expiration à la fin de la saison, ont été évoqués.

« Nous allons continuer à chercher des opportunités pour améliorer l’équipe. Qu’il s’agisse de Serge ou d’autres situations », a conclu Lawrence Frank, qui entend donc rester agressif dans ses décisions.