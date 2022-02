Le MVP de la nuit | Le retour fracassant de LeBron James !

Certes Anthony Davis termine avec une meilleure évaluation (44), mais personne ne s’attendait à ce que LeBron James puisse jouer face aux Knicks, et surtout qu’il signe son retour par un triple-double !

Après cinq matches à l’infirmerie passés à soigner un genou qui gonfle, le quadruple MVP a choisi la réception des Knicks, dans un match télévisé sur le réseau national, pour revenir. Pendant une mi-temps, on a cru que c’était le pire des scénarios avec des Lakers catastrophiques, menés d’une vingtaine de points. Et sans LeBron, cela aurait pu être pire puisqu’il a vraiment tenu le cap pendant la tempête.

« Il est incroyable ! Je pense que sa période de repos lui a bien servi » a réagi Frank Vogel. « On ne voulait pas le faire jouer 39 minutes, mais la prolongation a changé les choses. Il a été spécial ce soir. Simplement une très grande performance. »

Effectivement, pour un match de reprise, LeBron James est contraint de jouer 40 minutes. À 37 ans. Mais il les utilise à bon escient avec 29 points, 13 rebonds et 10 passes. C’est son 104e triple-double en carrière, le 4e cette saison, et ça permet aux Lakers de s’imposer 122-115 face aux Knicks. Le plus grand comeback des Lakers depuis sept ans !

« C’est un ordinateur par sa capacité à traiter les informations et à lire l’attaque »

« Après le premier quart-temps, le genou s’est détendu un peu plus, et ma tête avec, et j’ai juste été capable de jouer au basket. Je suis heureux d’avoir réussi quelques actions pour nous aider à gagner. Je suis heureux très heureux d’être de retour sur le terrain avec les gars. Ils m’ont manqué. Le basket m’a manqué. »

Alors qu’il tenait l’équipe à bout de bras depuis cinq matches, Anthony Davis est ravi de retrouver son coéquipier. « Il a fait du LeBron, en étant efficace aux tirs, et en faisant ce qu’il est censé faire. Il m’a manqué. Par sa voix, son leadership et sa création, il est pour une grande part de notre équipe. Il l’a prouvé ce soir pour son retour. »

Pour Frank Vogel, c’est l’intelligence de jeu de LeBron James qui change le visage de l’équipe, et plus particulièrement quand un match est serré.

« Son esprit de compétition en défense et son intelligence de jeu sont tout pour nous, et sa manière de marquer par tous les moyens et de placer ses coéquipiers sont justes rares. C’est un ordinateur par sa capacité à traiter les informations et à lire l’attaque. C’est quelque chose qui manque toujours. Il manque des deux côtés du terrain, mais je dirais que dans cette situation, en fin de match, c’est là qu’il vous manque le plus. »