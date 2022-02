Les Blazers justifient leur échange pour tracer un boulevard pour Anfernee Simons

GM intérimaire, Joe Cronin sait que la moindre de ses décisions sera décisive pour son avenir aux Blazers, et deux mois après sa nomination, il a frappé un premier coup en envoyant deux titulaires, Norman Powell et Robert Covington aux Clippers, pour récupérer Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson et un second tour de Draft. Ce n’est pas un échange qui sauvera la saison des Blazers, et Cronin s’est expliqué sur ce choix

« De la souplesse dans la masse salariale » se justifie-t-il dans la Washington Post. « L’opportunité de nettoyer un peu nos comptes, et de simplement créer de nouvelles opportunités pour la semaine qui vient, et ensuite pour la Draft et la free agency. Powell est évidemment un très bon joueur, qui a eu de très bons moments ici. On va le regretter. Il s’agissait juste de déplacer cet argent sur d’autres postes. C’était la motivation. D’équilibrer l’effectif. »

Quand Cronin évoque l’idée de « déplacer cet argent », c’est essentiellement pour se libérer du contrat de quatre ans de Powell pour anticiper la prochaine « free agency » et s’occuper d’Anfernee Simons, la nouvelle pépite de la franchise. « C’est clairement un élément de notre noyau. On voulait créer une piste pour lui ici« .

Une piste de décollage, et même un boulevard, même s’il y a toujours Damian Lillard et CJ McCollum sur les postes d’arrières. Mais jusqu’à quand ?