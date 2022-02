All-Star et non drafté, Fred VanVleet rejoint un club très fermé

Son nom circulait parmi les favoris pour aller au All-Star Game, et les coaches de l’Est ont suivi la tendance en offrant à Fred VanVleet sa première sélection. Kyle Lowry parti, tout le monde s’interrogeait sur les capacités du Raptor à se transformer en leader, par les actes et l’attitude, et il a répondu présent.

« Il comble un vide énorme en raison du départ de certains leaders » témoigne Nick Nurse. « Pendant plusieurs années, des vétérans sont partis. Beaucoup de leaders sont partis. Kyle, l’un des principaux leaders, est évidemment parti. Et Fred a comblé ce grand vide, et la tâche était énorme, et il l’a fait avec brio. »

À 27 ans, Fred VanVleet entre d’ailleurs dans le club très fermé des joueurs All-Stars sans être passés par la Draft. C’est un exploit rare puisqu’avant lui, ils n’étaient que trois dans l’histoire à y parvenus, et il s’agit de Brad Miller, John Starks et Ben Wallace. Cela faisait même 16 ans que ce n’était pas arrivé !

Deux autres joueurs sont allés au All-Star Game sans être draftés, Connie Hawkins et Moses Malone, mais ils n’avaient pas commencé leur carrière en NBA.

« Je n’ai jamais cherché à être un chouchou du public »

« J’ai toujours dit qu’il avait quelque chose de singulier » rappelle ainsi Nick Nurse. « C’est un niveau de compétitivité unique. C’est un feeling unique pour le jeu. C’est une ténacité singulière. Ce sont des choses comme ça qui ressortent. Je me souviens du premier exercice à l’entraînement. On est à 20 mètres du cercle, et il colle Kyle Lowry. Pour lui, c’était une manière de dire : ‘Je dois faire partie de cette équipe.’ Et c’est à partir de là qu’il a commencé à le prouver. »

Pour l’intéressé, c’est presque mieux d’être choisi par les coaches car il y a une forme de reconnaissance.

« Je joue pour ça, et je n’ai jamais cherché à être un chouchou du public. C’est évident que je respecte et admire leur passion, et les fans sont pour une grande partie de ce que nous faisons dans ce métier. Mais j’ai toujours cherché à être respecté par mes pairs d’abord, et par les entraîneurs ensuite. Cela aurait été un peu dur, vu ma saison, de ne pas être choisi par eux, mais… cela signifie clairement un peu plus quand ça vient d’eux. »