Décès de Bill Fitch (1932-2022), ancien coach des Celtics et des Rockets

Il a davantage perdu que gagné (944 victoires pour 1 106 défaites) durant sa longue carrière, mais Bill Fitch, décédé le 2 février, reste un grand nom du coaching, notamment des années 1980.

Cet ancien instructeur dans la marine a fait parler son sens militaire durant sa carrière sur les bancs de la NBA. Son sens du détail l’a poussé à recourir très vite à la vidéo. Surnommé carrément « Captain Video », il fut un précurseur dans ce domaine.

C’est en 1970 qu’il débarque à Cleveland. Il devient ainsi le premier coach de l’histoire des Cavaliers et reste dans l’Ohio pendant neuf saisons. Les débuts sont difficiles, mais l’équipe progresse et en 1976, elle dispute même la finale de conférence. En 1975/1976, Bill Fitch est d’ailleurs nommé coach de l’année.

En 1979, il quitte les Cavs pour rejoindre les Celtics. Le même été, un rookie du nom de Larry Bird arrive lui aussi à Boston. Les deux hommes s’installent rapidement au sommet de la ligue : Bill Fitch est encore élu coach de l’année en 1980, puis en 1981, Larry Bird et Boston remportent le titre NBA.

Ce sont les meilleures saisons de la carrière de Bill Fitch puisqu’il remporte quasiment 75% des matches de saison régulière qu’il dispute avec les Celtics, sans parvenir néanmoins à décrocher une seconde bague. En 1983, mécontent, il quitte la franchise au moment de son rachat.

Dès la saison suivante, il rebondit à Houston. Là encore, des forts rookies (deux premiers choix de Draft de suite) viennent le renforcer : Ralph Sampson en 1983, puis Hakeem Olajuwon en 1984. En 1986, avec ces deux intérieurs, ils amènent les Rockets en Finals, contre… les Celtics de Larry Bird, mais Boston est trop fort.

Commence alors la seconde partie de sa carrière, où Bill Fitch prend en main des franchises décevantes pour les faire progresser, comme il l’avait fait à Cleveland. Il accumule donc plus les défaites que les victoires, mais à New Jersey, il décroche une place en playoffs en 1992, après cinq années de disette. Même réussite aux Clippers en 1997. Les Californiens n’avaient plus joué un premier tour depuis quatre ans et ils attendront encore neuf saisons après pour revoir les playoffs.

En 1998, l’entraîneur prend sa retraite et presque vingt ans après, en 2019, il est élu au Hall of Fame. Malheureusement, malade, il ne pourra pas assister à la cérémonie.

Hall of Famer Bill Fitch, twice Coach of the Year and a champion with Boston in 1981 as Larry Bird’s first NBA coach, has died at age 89.

Fitch’s passing was confirmed by daughter Marcy Ann Coville via Indiana’s Rick Carlisle, who broke into coaching under Fitch in New Jersey. pic.twitter.com/IsTcCDOAMR

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 3, 2022