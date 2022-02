Le MVP de la nuit | Giannis avait un message à faire passer

Si les Bucks ne jouent pas comme un candidat au titre, on ne peut pas reprocher grand-chose à Giannis Antetokounmpo. Le double MVP et MVP des dernières Finals continue de noircir la feuille, soir après soir, et cette nuit, il réalise son 4e triple-double de la saison avec 33 points à 14 sur 21 aux tirs, 15 rebonds et 11 passes pour une évaluation de 52. Du Giannis pur jus, avec un vrai travail de sape pour mettre les Wizards sur les talons, et le Grec voulait faire passer un message après la fessée reçue à domicile contre Denver.

« [Face à Denver], ce n’était pas nous collectivement. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’avais perdu de 36 points à Milwaukee » explique-t-il. « Évidemment, c’est plutôt gênant, mais au final, il y aura des soirées comme ça. Mais ce soir, on a réagi, on s’est donné à fond, et on a essayé de donner le ton. »

Pourtant, tout n’a pas été parfait, et les Bucks se sont endormis au point que les Wizards ont bien cru au hold-up en début de 4e quart-temps. Le match aurait pu vraiment basculer côté Washington alors que Milwaukee avait gâché une avance de 17 points.

Rui Hachimura trop naïf

« On doit prendre conscience qu’on doit d’abord se donner à fond. On ne peut pas s’attendre à ce que les adversaires vont nous donner le match » poursuit Giannis. « Les gens nous sautent dessus. Les gens nous chassent. Ils sont motivés quand ils voient : « Milwaukee Bucks, World Champs ». On doit se donner à fond tous les soirs. »

Plutôt patient et appliqué sur demi-terrain, Giannis Antetokounmpo a surtout pris le dessus sur Rui Hachimura. Le Japonais, bien naïf, a explosé à l’impact, mais aussi mal lu les « pick-and-roll ». Tant que c’était Kyle Kumza sur Giannis Antetokounmpo, Washington a limité les dégâts, et le « Greek Freak » a usé de « fadeaway » pour punir l’ancien Laker.

Mais le Grec a insisté, et la digue des Wizards a fini par lâcher dans le 4e quart-temps avec plusieurs dunks rageurs. Montrezl Harrell ira même jusqu’à faire une grosse faute pour tenter de l’arrêter, et Giannis Antetokounmpo va le sanctionner en validant un 100% aux lancers-francs.

Cette nuit, Milwaukee ne s’est pas forcément rassuré, mais Giannis a confirmé qu’il jouait à un niveau de MVP.