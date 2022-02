LeBron James va rester à l’infirmerie

Frank Vogel était catégorique avant la rencontre à Atlanta : le genou gauche de LeBron James est gonflé, et tant qu’il le serait encore, pas de « King James » sur les parquets.

La star des Lakers était même rentrée à Los Angeles avant ses coéquipiers, qui finissaient leur « road trip », afin de soigner son genou. Mais après trois matches manqués de suite, The Athletic nous annonce que ça ne va toujours pas mieux pour l’ancien de Cleveland et Miami.

Le quadruple champion et MVP devrait donc manquer la réception des Blazers mercredi soir, ainsi que quelques matches de plus ensuite. La franchise californienne veut être très prudente avec LeBron James, 37 ans, qui sort d’un énorme mois de janvier avec 30.3 points de moyenne en 36 minutes.

