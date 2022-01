Quand Stephen Silas compare Jalen Green au jeune Stephen Curry

Avant de prendre les rênes des Rockets en 2020, Stephen Silas a été pendant de longues années assistant coach, à Dallas, Charlotte et Cleveland. Mais aussi à Golden State, où il est resté entre 2006 et 2011.

Il a donc assisté de près aux premières saisons de Stephen Curry. Il se souvient de ce jeune shooteur, déjà pétri de talent mais trop souvent plombé par des chevilles fragiles. L’entraîneur des Texans n’hésite donc pas à dresser des parallèles avec Jalen Green.

« Je regardais mes notes l’autre jour et j’avais les consignes pour Curry en 2010 : tout ce qu’il devait améliorer pendant la saison et tout ce qu’il devait travailler durant l’été », raconte le coach pour le Houston Chronicle. « Il y a beaucoup d’éléments qui sont semblables à Jalen, pour qu’il devienne plus fort, comme mieux protéger son ballon quand il pénètre, ou mieux conclure. Lui et Stephen sont proches. Green a vu mes notes et a été soufflé. »

Pour Stephen Silas, utiliser ces comparaisons, c’est une parfaite approche pour faire travailler les jeunes.

« C’est marrant de voir que ces consignes de 2010, qui n’ont que douze ans mais semblent avoir une éternité, sont applicables », poursuit-il. « Les joueurs ont tendance à davantage écouter quand on parle de grands joueurs comme Curry, LeBron James ou Luka Doncic. J’ai également fait ça, donner des consignes sur papier, aux jeunes de Charlotte, comme Kemba Walker. Maintenant, c’est par mail ou texto. »

Avec le meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire (qu’il retrouvera ce lundi soir), le jeune arrière des Rockets, qui n’est encore qu’un rookie, a un modèle tout trouvé pour progresser dans les prochains mois.

« Si on suit le plan, on devient un grand joueur. Comme Curry. J’ai trouvé ça cool que le coach me montre ça », explique le rookie. « Comme ça, on sait qu’il y a une direction, un plan. Il faut prendre un peu de tout et faire à sa sauce. Je ne suis pas forcément concentré sur ce que Curry faisait, mais j’ai besoin de connaître les outils. De plus, je le connais depuis longtemps. Il est comme un grand frère. Quand j’étais en difficulté en G-League, il m’a envoyé un message audio pour me dire de continuer de shooter. Je peux le joindre quand c’est nécessaire, il me donne toujours des conseils. »