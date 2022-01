Responsabilisé, Tyrese Haliburton confirme sa montée en puissance

Malgré une avance de 17 points dans le troisième quart-temps, les Kings n’ont pas réussi à s’imposer sur le parquet des 76ers. Rattrapés dans le 3e quart-temps, les Californiens étaient dans les choux à la moitié du dernier quart-temps (-10), avant que Tyrese Haliburton ne décide de jouer avec les émotions des spectateurs du Wells Fargo Center.

Auteur de 14 points dans l’ultime acte, dont un tir primé pour revenir à -2, le meneur a tout tenté pour renverser Joel Embiid et ses coéquipiers. En vain, mais le natif du Wisconsin repart quand même de la Pennsylvanie avec un record en carrière dans la poche : 38 points (11/19 aux tirs et 11/12 aux lancers-francs), 3 rebonds, 7 passes et 3 interceptions.

Ses adversaires du soir épatés

Bien contents de s’être sortis de ce match piège, les 76ers étaient néanmoins impressionnés par la prestation du jeune prodige des Kings, qui leur a mené la vie dure.

« Woah ! » s’exclamait Danny Green. « Je pense que ça suffit pour décrire sa prestation. Il a marqué des ‘sidestep’, des ‘stepback’, un fadeaway à trois-points, dans le corner. Je pensais avec certitude qu’il allait complètement se rater. Ça n’a touché que le filet, et c’était symbolique du genre de performance qu’il a produit ce soir. »

« Il est allé fréquemment sur la ligne des lancers-francs » ajoutait l’arrière vétéran. « Il était actif dans la raquette, il s’est ajusté à notre défense. Le fait qu’il soit capable de rentrer dans la raquette pour lancer son ‘floater’, ça ouvre son jeu. Donc on a essayé de l’empêcher de pénétrer, mais quand il a commencé à inscrire ses tirs extérieurs il était en rythme. Il les a maintenus dans le match. »

« Je ne suis jamais surpris par quiconque dans cette ligue » résumait de son côté Doc Rivers. « C’est la NBA, tout le monde peut faire le match de sa vie chaque soir. On voit ça tout le temps. Il a marqué des sacrés tirs. Je trouve qu’on a mal défendu sur lui durant l’entame du match. C’est un très bon joueur. »

Le point culminant d’une progression constante

La performance du joueur contre Philadelphie n’est en réalité pas si surprenante. Car depuis plusieurs semaines, le « sophomore » ne cesse de monter en puissance du point de vue statistique, et si les Kings gagnent toujours aussi peu, l’importance du joueur dans le collectif grandit elle à chaque match.

Car depuis le renvoi de Luke Walton le 21 novembre, Tyrese Haliburton a pris une nouvelle dimension sous Alvin Gentry. En 32 matches sous l’égide du coach par intérim, le meneur tourne à 14.5 points et 7.8 passes par match. En 17 matches sous Luke Walton, ces moyennes n’étaient que de 11.3 points et 4.2 passes.

Et l’explication est très simple : alors que Walton préférait utiliser De’Aaron Fox comme créateur principal, et Haliburton comme deuxième arrière, Alvin Gentry a lui vite compris que le choix inverse serait bien plus logique. D’après NBA.com, Fox touchait en moyenne 82 ballons par match sous Walton, contre 64 pour Haliburton. Sous Gentry, ces totaux sont passés à 76 pour Fox, et 78 pour Haliburton. Un changement de direction radical.

Si les Kings ne brillent toujours pas collectivement sous Alvin Gentry (12 victoires en 34 matches, série en cours de 6 défaites), le changement de prisme adopté par le coach intérim est en revanche bénéfique pour Tyrese Haliburton. Alors que le nom de De’Aaron Fox, absent cette nuit, circule dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs jours et que l’incertitude autour de son engagement auprès de la franchise plane, le meneur de 21 ans s’affirme davantage comme le pilier autour duquel les Kings souhaitent construire.