Pas de regrets pour Russell Westbrook après sa tentative ratée au buzzer

« Les Lakers s’en sortent à Charlotte sur un « buzzer-beater » de Russell Westbrook ! » Ainsi aurions-nous sans doute titré si le tir du meneur des Lakers n’avait pas ricoché sur le cercle. Menés de deux points (116-114) à Charlotte, les Californiens ont eu une dernière occasion de passer devant, pour la première fois de la rencontre.

En possession de ce dernier ballon, avec un peu moins de dix secondes à jouer, Russell Westbrook a donc déclenché derrière la ligne à 3-points devant Miles Bridges, plutôt que de tenter une pénétration. Ses coéquipiers, campant tous derrière l’arc, lui avaient d’ailleurs fait de la place dans la raquette adverse. Une raquette inoccupée alors que le pivot des Hornets, Mason Plumlee, avait été replacé sur son banc par James Borrego.

Ce choix de tir, l’ancien joueur des Wizards ne le regrette pas. « Je venais d’en rentrer deux (tirs primés) juste avant donc je suis prêt à assumer les conséquences de celui-là », affiche Russell Westbrook. Son équipe encore menée de sept points à moins de deux minutes de la fin, il avait en effet converti deux de ses trois missiles à 3-points pour répondre à Ish Smith et ainsi croire au hold-up sur l’ultime action.

Frank Vogel valide ce dernier tir

Le meneur sait aussi qu’en amont de cette belle séquence d’adresse, il avait fait la différence avec son agressivité vers le cercle. Auteur d’une première période fantomatique (5 points à 1/3 aux tirs et -27 lorsqu’il était en jeu), en l’absence de LeBron James et Anthony Davis, le trublion a signé une seconde mi-temps d’un tout autre calibre.

En pénétrant à tout va, il a inscrit 30 points (11/20 aux tirs), dont 16 dans le dernier quart-temps, soit la plus grosse éruption offensive sur une mi-temps par un joueur des Lakers depuis un certain Kobe Bryant. C’est grâce à son réveil que les Lakers, menés de 20 points après la pause, sont revenus dans la partie.

Il n’a plus manqué que ce tir de la gagne pour finir la soirée en beauté.

« Le joueur le plus chaud de la salle a eu le ballon en mains, prêt à faire la différence », décrit Frank Vogel. « Il était à 3/6 à 3-points en seconde période alors il a joué la gagne. S’il avait rentré ce tir, on aurait parlé d’une victoire extraordinaire. Mais ça n’a pas fonctionné pour nous. Russell a été remarquable dans cette seconde période. Il a nous vraiment donné l’occasion d’arracher la victoire à l’extérieur. »

Chambré par Miles Bridges

À l’instar du coach des Lakers, son défenseur sur cette dernière action, Miles Bridges, se doutait de ce choix final. « Je savais qu’il ne voulait pas aller en prolongation. J’ai essayé de bien le contester. »

Russell Westbrook aurait pourtant apprécié convertir ce tir sur la tête de l’ailier des Hornets. Quelques minutes plus tôt dans le match, celui-ci avait écopé d’une faute technique pour avoir chambré le meneur des Lakers, qui n’était pas parvenu à le contenir sur une pénétration ligne de fond. Le meilleur marqueur de Charlotte avait alors baissé sa main vers le sol pour montrer à son adversaire qu’il n’était pas assez costaud pour le défendre.

« Je crois qu’il a essayé de dire que j’étais trop petit ou quelque chose du genre, mais ce n’est pas le cas et il le sait bien. Ça m’est clairement resté en tête, je me suis dit : ‘Ok, ça va être un bon élément déclencheur pour moi’. J’ai été capable de monter d’un cran, surtout à ce moment du match », décrit Russell Westbrook. Malheureusement pour les Lakers et lui, ça n’a finalement pas suffi, même si ça a donné quelques sueurs froides à Michael Jordan.