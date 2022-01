Théo Maledon retrouve le sourire en G-League

Ce n’est pas la première fois qu’il a été renvoyé dans l’antichambre de la Ligue. Mais cette fois-ci, Théo Maledon a frappé fort !

L’ancienne pépite de l’Asvel vient effectivement d’être rappelée par le Thunder après une pige des plus convaincantes avec le Blue d’Oklahoma City. Sur ses cinq dernières apparitions en G-League, il a tourné à 26 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne dont une pointe à 29 unités, plus 8 passes et 5 rebonds lors de son dernier match.

À quasiment 18 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne sur la saison avec le Blue (14 matchs), Théo Maledon en a visiblement eu marre de faire l’ascenseur entre les deux championnats. Cette semaine, il a montré de quel bois il se chauffe avec cinq sorties de suite à 25 points ou plus, sans jamais descendre sous les 50% aux tirs !

« Je suis content pour lui. Je suis impressionné même », a soufflé Mark Daigneault. « Je pense que c’est la preuve de sa constance dans son approche des matchs. Il a trouvé un second souffle et il a joué avec beaucoup de confiance avec le Blue. »

Ayant lancé sa grosse série offensive d’un match où il a réussi un 13/14 aux lancers, Théo Maledon a également retrouvé des couleurs sur son tir extérieur, avec un 10/21 assez propre derrière l’arc sur ses cinq matchs. Mieux, sa moyenne de passe a elle aussi été revue à la hausse grâce à ce net regain de confiance.

« Quand il va revenir avec nous, je veux le récompenser avec du temps de jeu », conclut Mark Daigneault… avant de nuancer. « Même si je ne sais pas quand ça arrivera. »

Le combat continue pour Théo Maledon à OKC…

