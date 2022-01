Le MVP de la nuit | Place au CP Time !

On parle beaucoup de LeBron James, deuxième meilleur marqueur de la NBA à 37 ans, mais Chris Paul est tout aussi impressionnant dans sa façon de défier le temps. Il a six mois de moins que son pote des Lakers, lui aussi va fêter ses 37 ans, et il a clairement trouvé son rythme de croisière en ce début d’année.

Cette nuit, dans un match piège face à l’équipe B du Jazz, il frôle le triple-double avec 27 points, 14 passes décisives et 9 rebonds pour 36 d’évaluation. Surtout il sort le très grand jeu dans le dernier quart-temps avec 15 points, et il inscrit d’ailleurs ses cinq premiers tirs dans le dernier quart-temps. Alors que le Jazz avait pris les commandes, son coup de chaud va permettre aux Suns de signer un 14-2 fatal.

Chris Paul joue trop…

« Ce qu’il a fait est unique » lâche Quin Snyder, tandis que Monty Williams regrette d’être obligé de le faire jouer 40 minutes. « Mais ce soir, c’était indispensable pour gagner ».

À 36 ans et sept mois, Chris Paul joue effectivement 40 minutes, et ce n’est pas bon signe. Surtout pour un joueur dont la fragilité physique est connue, mais cette nuit, c’est lui qui a tenu la baraque alors que Devin Booker faisait preuve d’une grande maladresse. C’est le deuxième match de suite où Chris Paul atteint les 40 minutes, et ça l’amuse : « Je me sens bien, tout va bien. Si vous voulez, je peux jouer demain. »

Concrètement, Chris Paul a profité des choix défensifs du Jazz qui avait choisi de placer Eric Paschall ou Rudy Gay face à lui. Sur le pick-and-roll, Hassan Whiteside était soit trop haut, soit trop bas, et le meneur a simplement lu chaque situation pour shooter quand il était libre, ou servir Bismack Biyombo, son nouveau partenaire de jeu. Rien de bien sorcier mais ça lui permet d’inscrire 27 points, et de signer sa meilleure perf’ de la saison.

« Quand Book est sur le banc, il faut être un peu plus agressif » rappelle-t-il, alors que son coéquipier a pris 35 tirs. « Ils m’ont laissé seul à 3-points sur quelques possessions, et j’ai pris ses tirs. Il faut trouver des moyens de créer des tirs et de les prendre. C’est tout ».