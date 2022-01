Bismack Biyombo comblé d’être dans la « meilleure équipe du monde »

Depuis qu’il est à Phoenix, soit trois semaines, Bismack Biyombo n’a toujours pas connu la défaite. En effet, lors du seul revers des Suns en 2022, contre le Heat, le pivot était absent. Et si les finalistes 2021 brillent autant en ce moment, il n’y est clairement pas étranger.

Contre les Pacers, l’ancien de Charlotte a tout simplement livré un des meilleurs matches de sa carrière avec 21 points à 9/12 au shoot, 13 rebonds, 5 passes et 2 contres. Il égale ainsi ses records de points et de passes.

« Notre style de jeu convient aux intérieurs », explique-t-il en conférence de presse, aux côtés d’un JaVale McGee qui opine du chef. « Le timing est toujours bon. L’environnement également, ces gars veulent gagner, se parlent et aiment être ensemble. C’est plaisant de jouer ici et comme McGee l’a dit, on est la meilleure équipe du monde. »

Avec ses 10.1 points à 70% de réussite au shoot, 6.9 rebonds et 1.3 contre de moyenne en 20 minutes après huit matches, Bismack Biyombo s’est imposé à Phoenix. Le joker médical qui a signé un contrat de 10 jours s’est transformé en maillon essentiel des Suns et en véritable « success story ».

Une équipe concentrée sur la victoire

« Je n’ai pas seulement pris ce contrat de 10 jours pour jouer, je savais que c’était une opportunité pour moi de me montrer et que j’allais jouer dans un système qui allait parfaitement avec mon jeu », avait-il analysé pour l’Arizona Sports la veille du match. « Le plus important pour moi cette année, c’était de jouer. Je devais seulement être patient et attendre la bonne opportunité. Je n’aurais pas pris plus d’argent pour aller ailleurs, car ici, c’est la situation idéale pour moi. »

Le Congolais est admiratif de l’attitude collective des Suns, du coach en passant par les cadres de l’équipe, qu’il compare à ses anciennes formations.

« Chris Paul, Devin Booker et les autres sont des compétiteurs et tant qu’on gagne, tout le monde s’en fout de qui marque. Ce n’est pas la normalité … Je me préoccupe juste de gagner. Tout le monde s’en moque que je joue 30 minutes si l’équipe perd. Pourtant, j’ai été dans des équipes de ce genre » conclut-il ainsi.