Rudy Gobert apprécie l’effort d’Utah pour mieux le servir en attaque

Dans la mauvaise passe d’Utah (six défaites lors des huit derniers matchs), la question de l’utilisation offensive de Rudy Gobert est revenue dans les débats, notamment par rapport aux défaites face aux Lakers et aux Rockets.

Comme LeBron James le disait entre les lignes, les adversaires du Jazz savent que Salt Lake City est sur de courtes séquences très vulnérable face au « small ball », qui diminue l’influence défensive du Français en l’éloignant du cercle en défense, alors que l’attaque de Quin Snyder repose sur son adresse à 3-points. Mais face à Detroit, les Jazzmen ont pourtant joué sur leur pivot en fin de rencontre, qui assure progresser dans ce situations.

Un manque de confiance

C’est aussi l’avis de Mike Conley Jr, qui explique que Rudy Gobert est bien meilleur pour attraper le ballon, de différents angles, et qu’il gère mieux les passes poste bas qui ne sont pas parfaites. Le meneur assure aussi que son partenaire tient également le ballon plus haut, ce qui empêche ses adversaires de venir le lui voler, et qu’il a également beaucoup progressé en termes de patience et de lectures, afin de ressortir la balle vers ses shooteurs extérieurs lorsqu’il sent qu’il n’arrive pas à prendre l’avantage près du cercle.

En creux, on comprend donc pourquoi les extérieurs d’Utah rechignaient en tout cas à servir le Français. Clairement, à part pour des alley-oops évidents, ils ne lui faisaient pas vraiment confiance.

« On lui dit tout le temps que s’il peut avoir une bonne position poste bas, juste sous le cercle, et qu’il peut lever les mains pour simplement avoir à se tourner et finir, c’est l’endroit idéal pour essayer de le servir », explique l’ancien Grizzly dans le Salt Lake Tribune. « Et on le fera le plus possible. On cherche vraiment ça. Et si les équipes veulent nous enlever ça en aidant depuis le côté faible, alors on pourra le passer pour obtenir un 3-points ouvert. Mais même dans ce cas-là, il nous aidera dans cette situation. »

Pour Quin Snyder, même face au « small ball », le but n’est pas de donner la balle systématiquement à Rudy Gobert. Il faut bien avouer que le Français n’a pas le bagage technique offensif pour punir systématiquement ses adversaires. Par contre, le coach admet chercher un meilleur équilibre afin de mettre son pivot en position.

« On essaie de trouver des moyens de récompenser Rudy, de lui donner le ballon », complète Bojan Bogdanovic. « On a mis en place quelques systèmes face aux équipes qui « switchent » ou qui jouent petit. »

Des progrès à petits pas

Contre Detroit, on a ainsi vu le Croate ou Jordan Clarkson faire des « dump off », notamment en fin de match.

« On ne va pas nécessairement chercher à le servir à chaque fois, l’équipe n’est pas construite ainsi, mais nous cherchons vraiment à le faire autant que possible, dès qu’il a une bonne position sous le cercle », renchérit Mike Conley. « Les gars font de leur mieux pour faire ces passes. C’est une force et elle s’est améliorée. »

Rudy Gobert, qui s’est souvent plaint du manque d’alternance offensive, lui qui devait souvent se contenter de poser des écrans et tenter d’arracher des rebonds offensifs, apprécie d’ailleurs l’effort.

« C’est énorme pour moi d’avoir la confiance de mes coéquipiers, de voir qu’ils me cherchent et que les entraîneurs insistent pour qu’ils me cherchent. Cela me donne plus de confiance. Ensuite, c’est à moi de leur donner une bonne cible, et d’être en bonne position », détaille-t-il. « Je pense que c’est un très grand pas pour nous, et que nous nous sommes beaucoup améliorés sur ce point cette année. À savoir la confiance pour me donner la balle, pour leur montrer que de bonnes choses arrivent généralement quand je l’attrape. »