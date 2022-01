Steve Nash ne s’attendait pas à devoir pousser Paul Millsap vers la sortie

« Une situation malheureuse. » Telle est la description faite par Steve Nash au sujet du mariage peu concluant entre les Nets et Paul Millsap. Ce dernier, qui ne joue quasiment plus, a accepté de mettre fin à sa courte expérience à New York pour trouver du temps de jeu ailleurs.

« Paul a été super au niveau de l’état d’esprit et de la façon de se comporter en bon coéquipier, il a accepté un rôle limité ce qui a été difficile pour lui. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais au départ, mais c’est rarement ce à quoi on s’attend. On va donc essayer de trouver une solution, une solution positive, pour Paul », détaille le coach.

Après quatre saisons à Denver, le joueur de 36 ans s’était engagé avec les Nets, en septembre dernier, pour une saison au salaire minimum (2,6 millions de dollars). À son arrivée, on l’imaginait éventuellement occuper la place de titulaire au poste 4. Mais d’autres intérieurs sont finalement passés devant lui : LaMarcus Aldridge, Nic Claxton, Blake Griffin et même le jeune Day’Ron Sharpe.

« On additionne le tout et on se retrouve avec cinq pivots », calcule Steve Nash. « Cela rend les choses difficiles. Pour différentes raisons et à différents moments de la saison, vous appuyez sur différents boutons. Et bien qu’il ait eu quelques opportunités, il n’en a pas eu beaucoup, ce qui est malheureux pour Paul, j’en ai conscience. C’est une situation difficile que nous n’avions pas nécessairement prévue. Mais nous en sommes là. »

L’ancien joueur du Jazz et des Hawks devrait ainsi en rester à 24 rencontres disputées, avec un apport minime (3 points et 4 rebonds en 11 minutes), avant de trouver un nouveau point de chute.