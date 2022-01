Donovan Mitchell encore absent contre Golden State

Le Jazz va-t-il affronter les deux meilleures équipes de la ligue en deux jours sans Donovan Mitchell ? C’est fort probable puisque l’arrière est toujours bloqué dans le très strict protocole commotion de la ligue.

Pour rappel, le All-Star a été touché au visage par un coup de coude de Russell Westbrook lundi dernier, et depuis il a manqué les rencontres contre les Rockets et les Pistons.

The Athletic nous apprend qu’il sera également absent contre les Warriors ce dimanche soir. Et pour le déplacement à Phoenix lundi soir, sa participation est plus que compromise puisqu’il n’a pas voyagé avec le Jazz.