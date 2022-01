Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks repoussent les Kings dans le « money time »

Malgré les absences de De’Aaron Fox d’un côté et de Giannis Antetokounmpo de l’autre, le match débute sur un gros rythme offensif, les possessions s’enchainent rapidement. Inspirés en attaque, les Kings sont les premiers à appuyer sur l’accélérateur : pas moins de huit joueurs différents marquent pour un premier quart-temps à 56% aux tirs. Du côté des Bucks, Khris Middleton (9 points) débute fort, relayé en sortie de banc par Jordan Nwora (8 points), mais ce sont bien les Kings qui sont en tête après douze minutes (35-27).

La suite est moins glorieuse pour les Kings, qui encaissent un 20-7 en 8 minutes et perdent l’avantage au score. L’absence de De’Aaron Fox commence à se faire ressentir et le jeu offensif des visiteurs stagne (35% aux tirs). Grâce à 30 points du duo Middleton – Holiday, les Bucks reprennent le contrôle du score à la mi-temps (62-54).

Après la pause, les locaux enfoncent le clou et prennent 15 points d’avance (87-72) à la moitié du troisième quart-temps grâce à une adresse extérieure diabolique (8/16 durant le quart-temps) et un très bon apport de George Hill et Donte DiVincenzo. À deux doigts de couler pour de bon, les Kings gardent néanmoins la tête en dehors de l’eau grâce à leurs « role players » : Harrison Barnes et Terence Davis gardent le rythme en attaque et envoient un électrochoc pour maintenir les Kings dans le match (94-86).

Durant le dernier quart-temps, les Kings multiplient les assauts, notamment sous l’impulsion d’un Tyrese Haliburton qui monte en puissance au meilleur moment, alternant judicieusement entre caviars pour ses coéquipiers et tirs pour lui-même. Mais malheureusement pour les hommes d’Alvin Gentry, Khris Middleton veille au grain : d’abord auteur de 7 points plus tôt dans le quart-temps, l’ailier inscrit un tir primé assassin à une minute de la fin du match, alors que les Kings étaient revenus à 3 points. Les Californiens, trop friables en défense, échouent néanmoins de peu et essuient une troisième défaite consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des absences majeures : De’Aaron Fox à cause d’une douleur à la cheville gauche, Giannis Antetokounmpo pour une douleur au genou droit (mais surtout car les Bucks étaient en « back-to-back »). Malgré tout, les présents ont livré un très beau match.

– La marque d’Harrison Barnes : par un « lay-up » marqué durant le troisième quart-temps, l’ailier a franchi le cap des 10 000 points inscrits en carrière. Un sacré accomplissement pour un joueur solide et apprécié partout où il est passé. En prime, il a terminé meilleur marqueur des Kings avec 29 points (11/18), mais aussi 6 rebonds et 3 passes.

– Retour perdant mais réussi pour Tyrese Haliburton. Sorti du protocole sanitaire, le meneur/arrière retrouvait les siens et a livré une performance fantastique malgré la défaite : 24 points (8/14), 6 rebonds et 12 passes. Son coup de chaud dans le dernier quart-temps a fait trembler les Bucks.

TOPS/FLOPS

✅ Khris Middleton et Jrue Holiday. Patrons en l’absence du « Greek Freak ». Métronomes durant tout le match, ils ont pris leurs responsabilités dans le « money-time » pour repousser des Kings vaillants et accrocheurs. En cumulé, ils compilent 60 points à 22/40 aux tirs !

✅ Le barrage des Bucks à 3-points. Les champions NBA ont converti la moitié de leurs tentatives derrière l’arc (21/42). En l’absence de Giannis Antetokounmpo et de sa domination à l’intérieur, les Bucks se sont adaptés et ont torpillé les Kings de loin. Malgré tout, les coéquipiers de Jrue Holiday ne s’imposent « que » de 6 points.

✅ Donte DiVincenzo. Auteur d’un match très propre en sortie de banc : 20 points (6/10), 3 rebonds et 2 passes. L’arrière monte en puissance après plusieurs mois loin des terrains.

⛔️ Buddy Hield. Soirée compliquée pour le feu follet des Kings, qui n’a marqué que 6 points en 11 tirs et n’est pas parvenu à bousculer la défense adverse comme il en est capable. Un match à oublier.

LA SUITE

Milwaukee (30-19) : mercredi, déplacement à Cleveland

Sacramento (18-30) : réception de Boston, mardi