Stephen Curry découvre la joie de donner la victoire au buzzer

Il ne faut pas confondre « game winner » et « buzzer beater ». Stephen Curry le sait mieux que quiconque puisqu’avant cette nuit, il avait réussi sept « paniers de la gagne » dans les dernières secondes d’un match. Son plus connu est sans doute celui face au Thunder en 2016, et il restait 0.6 seconde au chrono.

Avant cette rencontre face aux Rockets, jamais il n’avait inscrit de « buzzer beater », et c’est donc chose faite avec ce panier inscrit sur le nez de Kevin Porter Jr. Pas de 3-points lointain, mais un step-back près de la ligne des lancers-francs pour assommer Houston à la sirène.

« C’est comme ça qu’un match se déroule… J’ai inscrit des tirs à quelques dixièmes de la fin, une seconde… Peu importe, c’était des shoots importants. Mais c’est différent lorsqu’on marque à la toute fin du match. C’est bien de découvrir enfin cette sensation ».

Comme beaucoup, Steve Kerr ne savait pas que c’était le premier « buzzer beater » en carrière de son meneur vedette.

« J’étais surpris et je suis allé lui dire » raconte le coach des Warriors. « Evidemment, il a inscrit beaucoup de paniers dans les dernières secondes, mais je ne savais pas que c’était le premier. C’est une fin idéale dans un match où l’on s’est accroché, et on en avait besoin. Je crois qu’on avait oublié combien c’est difficile de gagner un match en NBA. Je pense que les gars vont retenir la leçon. »

Pour Curry, cette victoire, au lendemain d’une défaite surprise après prolongation, va faire du bien au mental. « C’est une super sensation. Pendant ces dernières 48 heures, on s’est battus, on est allé en prolongation, on a perdu… Il y a eu de la déception, mais on s’est accroché et on a montré de la résilience et notre réaction a été impressionnante en deuxième mi-temps. Cela permet de se rappeler qu’il faut garder notre objectif premier en tête dans tout ce qu’on essaie de faire. »