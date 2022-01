Lonzo Ball obligé de se faire opérer du ménisque ?

S’il a donné des nouvelles rassurantes pour Zach LaVine, Billy Donovan était plus inquiet pour Lonzo Ball et on le comprend mieux alors que The Athletic et ESPN annoncent qu’il souffre d’une petite déchirure du ménisque.

Le meneur, qui avait déjà connu un problème similaire en 2018, avant le training camp des Lakers, réfléchit désormais sur ses options. Dans les deux prochains jours, il va ainsi décider s’il tente de jouer avec la blessure, au risque de l’aggraver, ou s’il se fait plutôt opérer, au risque de rater plusieurs semaines de compétition.

S’il passe sur le billard, il pourrait ainsi être absent de 4 à 6 semaines…