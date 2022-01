Chauve qui peut, Alex Caruso est de retour !

Alex Caruso avait les doigts qui commençaient à le démanger au terme d’un mois d’inactivité dû au protocole sanitaire et à des pépins physiques, aux ischio-jambiers et au pied.

Présent dans le groupe pour affronter les Cavs la nuit dernière, l’ancien joueur des Lakers a ainsi agi tel une pile électrique sur le banc, jusqu’à ce que Billy Donovan finisse par appeler son nom. « On pouvait voir qu’il avait hâte d’y aller et de jouer », a notamment remarqué DeMar DeRozan.

Alex Caruso confirme, et son excitation de retrouver la compétition a bien failli prendre le dessus : « J’avais le sourire dans le vestiaire au moment d’enfiler mon maillot et de lacer mes chaussures. Je n’ai pas eu l’exutoire de la compétition pendant un mois. Donc j’étais prêt à jouer. J’étais prêt à y aller ».

Avec les félicitations de DeMar DeRozan

Une fois sur le terrain, le numéro 6 a pu lâcher les chevaux. En 23 minutes, il a compilé 9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre pour un +/- de +18, le meilleur de son équipe. Il s’est ainsi attiré les louanges de DeMar DeRozan qui a mis en avant l’importance que son coéquipier peut avoir au sein du groupe.

« Tout ce qu’il apporte, son énergie, sa présence, son leadership, c’est très important », a ajouté DeMar DeRozan. « Il y a aussi son discours dans le vestiaire, ou dans le tunnel, avant qu’on entre sur le terrain, ou à la mi-temps. C’est quelque chose sur lequel nous nous appuyons et dont nous nous nourrissons. Donc c’était génial de l’avoir à nouveau. Avec nous. Ça représente beaucoup. On l’a vu ce soir, on a été une équipe complètement différente. On a été agressifs. Les ailiers se nourrissent de son travail. Et ce qu’il génère défensivement nous donne des opportunités en transition. C’est ce que vous avez vu ce soir, et j’ai le sentiment que c’est comme ça qu’on est meilleurs ».

Son retour a été bonifié par une belle victoire sur les Cavs alors que les Bulls restaient sur cinq revers en six matchs. Soulagé d’être bien revenu, Alex Caruso a évoqué son dernier mois loin des terrains, comparant son expérience à celle vécue par un entraîneur, ou un parent de joueur !

« Le fait de ne pas être avec mes gars, de les regarder traverser cette épreuve sans pouvoir les influencer du tout, c’est probablement la chose la plus difficile dans la pratique d’un sport, quand tu fais partie d’une équipe », a-t-il expliqué. « Ça ressemble probablement à ce que c’est, d’être entraîneur, ou d’être un parent : regarder les gens que vous aimez jouer et n’avoir aucun contrôle dessus. Ce n’est pas une sensation formidable. C’était beaucoup mieux d’être là, sur le terrain, avec eux ».

Papa Caruso est désormais de retour, reste à espérer que ses petits Bulls vont filer droit !