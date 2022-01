À Portland, le Bosnien trouve qu’il bosse bien

Les soucis physiques et les longues absences de Damian Lillard et C.J. McCollum ont permis à Anfernee Simons d’exploser depuis presque trois semaines. Mais si les Blazers ont réussi à gagner quatre de leurs cinq derniers matches, c’est aussi grâce aux prestations de Jusuf Nurkic.

L’intérieur des Blazers tourne en effet à 16.4 points, 13.6 rebonds, 4.4 passes et 2 interceptions de moyenne depuis dix jours. Il sort même d’un très gros match avec 21 points et 22 rebonds contre Orlando.

« Je trouve que je fais une des meilleures saisons de ma carrière », analyse-t-il même pour The Oregonian. « Avec tout ce qui s’est passé, les blessures, le Covid-19, peu importe comment on regarde la saison, au niveau du pourcentage au shoot par exemple, c’est une de mes meilleures à Portland. »

Statistiquement, le Bosnien n’a pas tort. Avec 13.9 points à 54% de réussite au shoot et 10.6 rebonds de moyenne cette saison, jamais il n’a été aussi précis au tir et jamais il n’a gobé autant de rebonds sous les couleurs de la franchise de l’Oregon. Surtout, il enchaine les matches, ce qui n’était pas vraiment le cas depuis deux ans, avec seulement 45 parties jouées au total entre 2019 et 2021.

De plus, Chauncey Billups a voulu davantage s’appuyer sur lui, par rapport à Terry Stotts, et comme Damian Lillard et CJ McCollum ont souvent été absents, l’ancien intérieur de Denver a profité de ces moments pour toucher plus le ballon. Anfernee Simons a notamment rapidement trouvé une connexion avec lui, sur le pick-and-roll.

« On peut voir que sa confiance augmente », avance d’ailleurs le coach des Blazers, en parlant de Jusuf Nurkic. « Ce que j’aime le plus chez lui, c’est quand il va au rebond, qu’il récupère la balle et trouve un moyen de marquer. J’aime ses efforts, l’enthousiasme avec lequel il joue. Qu’il touche ou pas le ballon, ça ne change rien, il a toujours la même approche et fait les mêmes efforts, soir après soir. »