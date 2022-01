Rudy Gobert : « C’était un beau dunk »

C’est le dunk de la nuit, et peut-être du mois, voire de l’année. Un gros « poster dunk » signé Russell Westbrook sur notre Rudy Gobert national. Un dunk qui a provoqué un déclic selon l’intéressé. « Cela nous a donné l’assurance supplémentaire dont on avait besoin. Et on en a besoin en ce moment » a expliqué le meneur des Lakers.

Un dunk qui prouve qu’il n’a rien perdu de son explosivité et de son intrépidité. Car il en faut pour s’attaquer aux 2m16 de Rudy Gobert, le meilleur défenseur de la NBA.

« Il faut être intelligent ou costaud pour s’attaquer à Gobert » rappelle Frank Vogel. « Si vous avez le moindre moment de faiblesse, il va vous bâcher. »

« J’ai regardé le ralenti, encore et encore »

Au début de l’attaque, personne n’imaginait que Russell Westbrook n’allait s’envoler pour fracasser le Français. Aux premières loges, LeBron James a apprécié le spectacle ! « Il n’y allait pas pour un lay-up, un floater ou autre chose… Il y allait pour attaquer le contreur. C’était électrique ! C’était un grand moment. J’ai regardé le ralenti, encore et encore. C’était une action phénoménale. »

Pour Russell Westbrook, « les gens ne veulent pas seulement que je pénètre pour voir si j’ai encore les jambes. Mais je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je suis capable de faire sur le parquet. Quand le moment se présente d’être capable de finir fort au cercle, c’est toujours quelque chose que je peux faire. »

« J’ai eu le sentiment que je ne pouvais pas sauter car son bras était sur mon épaule, mais ils ne le siffleront pas »

Et il prévient que le standing et la taille de l’adversaire ne l’ont jamais effrayé. « Il se trouve que c’était Gobert ce soir, mais ça pourrait être n’importe qui un autre soir. J’ai l’impression que je peux tout faire. Si c’est le moment de faire le ménage, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. C’est ce que j’avais en tête à ce moment-là pour montrer que j’en suis encore capable. On dirait que personne d’autre ne le fait, et j’étais du genre pour à montrer que je le fais encore. »

Le mot de la fin pour la « victime » du soir, Rudy Gobert. Meilleur défenseur de la NBA et parmi les meilleurs contreurs, il sait qu’il est une cible de choix pour les spécialistes du dunk. Et il reste beau joueur.

« C’était un beau dunk… J’ai eu le sentiment que je ne pouvais pas sauter car son bras était sur mon épaule, mais ils ne le siffleront pas ça… Je ne pense pas qu’il m’ait dit quoi que ce soit. C’est un gars qui aime se parler à lui-même » explique le Français, alors que Russell Westbrook a pris une faute technique sur l’action.