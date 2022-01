Toute la rage et la frustration de Russell Westbrook se retrouvent dans ce dunk monstrueux ! Le meneur des Lakers prend l’intervalle et ses deux fusées lui permettent de décoller pour posterizer Rudy Gobert. L’ancien Staples Center explose, et Russell Westbrook a retrouvé toute son énergie et sa puissance.

Au ralenti, on voit tout de même que le meneur de Los Angeles met son bras sur l’épaule de Rudy Gobert, et on a déjà vu des arbitres siffler faute offensive…