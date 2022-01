Les Pistons bientôt renforcés par Jerami Grant et Kelly Olynyk

En visite sur le parquet des Warriors la nuit prochaine, les Pistons tenteront de maintenir leur bonne dynamique actuelle de cinq victoires sur leurs neuf dernières sorties. Detroit est parvenu a redressé la barre, et laisser le siège de pire équipe de la ligue au Magic, malgré deux absents majeurs : Jerami Grant et Kelly Olynyk, accessoirement les deux plus gros salaires de l’équipe (20 millions et 12 millions de dollars).

Le premier, qui a dû être opéré du pouce, n’a pas joué depuis la mi-décembre tandis que le second, victime d’une entorse du genou, est bloqué à l’infirmerie depuis la mi-novembre. La bonne nouvelle pour les Pistons et les intéressés, c’est que leur retour se précise.

Meilleur marqueur de l’équipe avec 20 points de moyenne, l’ailier pourrait revenir à l’issue de la série de déplacements des Pistons à l’Ouest, qui se termine cette semaine. En attendant, il a été assigné à l’étage inférieur, au Motor City Cruise.

« Il avait l’air très bien, il shootait très bien », décrit pour Detroit Free Press, Rex Kalamian, l’assistant des Pistons qui a dirigé l’entraînement d’hier. « Il est là où il devait en être. On est ravis qu’il joue avec le Motor City Cruise. Il s’entraîne plus avec eux et se remet en forme. Cela va prendre un peu de temps, j’en suis sûr. »

Kelly Olynyk, qui n’a disputé que dix rencontres cette saison, est ainsi susceptible de retrouver le parquet avant l’ailier, durant ce « road trip ». Pour Dwane Casey, son retour devrait se faire sans difficulté.

« Il connaissait toutes les positions avant sa blessure », note son coach qui l’a mobilisé au poste d’ailier durant le dernier « training camp ». « C’est un joueur intelligent. Le plus important avec lui est de le remettre en condition physique. Il ne lui faudra pas longtemps pour s’habituer aux systèmes et au reste. Il est excellent au tir et à la passe. Je ne vais pas l’appeler Dennis Rodman mais côté rebonds, il nous donne une certaine taille à l’intérieur qui peut nous aider à prendre les rebonds et à protéger le cercle. Il nous apporte beaucoup, surtout en attaque. »

En l’absence des deux joueurs, Cade Cunningham et Saddiq Bey ont continué d’assumer leurs responsabilités en attaque en tournant tous les deux à environ 17 points de moyenne.