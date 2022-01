Envoyé en G-League, Zach Collins se rapproche de ses débuts avec les Spurs

Comme Klay Thompson, Zach Collins a vu sa carrière plombée par les blessures depuis 2019. Il a commencé par un problème à l’épaule en 2019/20, puis a connu trois opérations en dix mois pour sa cheville gauche !

Résultat : depuis fin octobre 2019, l’intérieur n’a joué que huit matches et sa dernière apparition sur un parquet NBA remonte au 13 août 2020, dans la « bulle », sous les couleurs de Portland.

Il faut le préciser car depuis l’été dernier, il a signé à San Antonio, avec un contrat partiellement garanti, mais on attend encore ses premiers dribbles dans le Texas. Cela devrait intervenir dans les prochains jours puisque Zach Collins a été envoyé en G-League pour terminer sa préparation physique.

« Il est absent depuis un bon moment, un très, très long moment », déclare Gregg Popovich au San Antonio Express News. « Il a besoin de retrouver du rythme, de se sentir bien et en confiance avec son corps. »

Une carrière à enfin faire décoller

Le coach des Spurs n’a en revanche donné aucune date précise de retour pour l’ancien des Blazers.

« Ce fut un très long chemin pour lui, une sacrée route », commente Doug McDermott « On l’a vu travailler dur physiquement au quotidien. Et le voir enfin, du moins en G-League, revenir et rejouer un peu, ça ne peut que nous rendre très heureux, nous ses coéquipiers. Il va nous apporter de la dureté et protéger le cercle. »

Zach Collins, qui n’a que 24 ans, a surtout besoin d’enchaîner les matches et, plus globalement, de faire décoller une carrière gâchée par les blessures puisqu’il n’a joué que 154 matches depuis son arrivée dans la ligue en 2017. À l’époque, il avait été drafté en 10e position devant un certain nombre de joueurs qui, eux, ont fait leur preuve depuis quelques années : Bam Adebayo, Donovan Mitchell, John Collins, Jarrett Allen ou Kyle Kuzma…

« Il a apprécié la difficulté au quotidien », explique Lonnie Walker IV pour parler de la longue rééducation de son coéquipier, qui ne se plaint jamais. « Après tout ce qui est arrivé, il est très optimiste comme gars. C’est quelqu’un de positif. J’ai un peu joué avec lui à l’entraînement et sa capacité à écarter le jeu, à shooter à mi-distance ou à 3-pts, va nous aider. »