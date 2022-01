Tom Thibodeau ne veut pas retrouver un Kemba Walker à 50% de ses moyens

Véritable rayon de soleil des Knicks lors de son retour en fin d’année 2021, avec un match à 44 points notamment, alors qu’il avait pourtant été écarté de la rotation, Kemba Walker n’a pas revu les parquets en 2022. La faute à une douleur au genou gauche dans les derniers jours de décembre.

Trois semaines après cette alerte, Tom Thibodeau a confirmé que le meneur de jeu de New York ne se sentait pas encore assez à l’aise pour revenir sur les parquets après cette nouvelle alerte.

« En ce qui le concerne, on veut qu’il se sente le mieux possible », explique l’entraîneur au New York Post. « Un joueur comme lui, on veut qu’il ait totalement confiance en son corps. Quand il sera prêt, il sera prêt. Il est tout proche d’un retour. »

Le coach des Knicks est également patient car il ne veut pas d’un Kemba Walker à 50% de ses moyens. Le joueur est très fragile, on le sait, et il était passé du placard à des matches avec un gros temps en jeu en décembre. Tom Thibodeau veut désormais compter sur lui sur le long terme.

« Je ne veux pas être dans la situation où il joue un match, et pas le suivant », prévient l’ancien technicien des Bulls et des Wolves. « Je veux qu’il se sente bien et qu’il puisse jouer. »