De retour, Bam Adebayo change le visage du Heat

C.J. McCollum n’était pas le seul joueur d’envergure à signer un retour à la compétition, après plus d’un mois d’absence, lors de ce « Martin Luther King Day ». En effet, Bam Adebayo, lui aussi, revenait sur les parquets, alors que son dernier match datait du 29 novembre 2021 !

Sept semaines loin des parquets donc, afin de soigner une déchirure d’un ligament du pouce, pour l’intérieur du Heat et un retour assez convaincant avec 14 points à 4/12 au shoot et 9 rebonds en 32 minutes face à Toronto.

« J’ai simplement essayé de retrouver mon rythme dans ce match », raconte ainsi Bam Adebayo à ESPN. « On joue et on tente de trouver des solutions. Être dans le match, c’était différent et il n’y avait que de bonnes vibrations dans cette rencontre. »

En plus de revenir, le champion olympique de Tokyo a également été important dans le succès du Heat. En jambes en deuxième quart-temps, il a ensuite signé 5 points et 4 rebonds dans le seul dernier quart-temps. Ses lancers-francs dans les ultimes secondes ont scellé la victoire des Floridiens.

« On peut voir l’énergie qu’il apporte. Avec lui, on est différent et rien que sur le plan humain, c’est génial de l’avoir avec nous », assure Erik Spoelstra. « Il est l’énergie qui met en marche toute l’équipe », poursuit Jimmy Butler.