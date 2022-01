Retour gagnant et réussi pour C.J. McCollum

Touché par un pneumothorax, qui lui a fait peur, C.J. McCollum n’avait plus joué depuis le 4 décembre dernier. Après donc 17 matches manqués de suite, il a enfin retrouvé le chemin des terrains, contre le Magic.

Limité à 28 minutes sur le parquet, l’arrière a inscrit 16 points à 7/13 au shoot et 2/4 à 3-pts dans cette victoire. Une belle façon aussi de fêter la naissance de son fils.

« Je me sens bien, car j’ai bossé mon jeu », explique-t-il à ESPN. « J’ai travaillé extrêmement dur ces deux dernières semaines, pour ma condition physique, pour reconstruire mon corps. J’étais un peu rouillé donc j’ai perdu des ballons (4). Après, c’est plus facile, mentalement, de jouer quand on sait que sa famille est en bonne santé, que tout va bien à la maison. »



Avec l’absence de longue durée de Damian Lillard et le coup de chaud récent d’Anfernee Simons, ce retour de CJ McCollum est une excellente nouvelle pour des Blazers qui retrouvent des couleurs depuis quelques jours avec quatre victoires en cinq matches.

« Je suis content de le voir mettre des shoots. Il n’a rien forcé et a été très efficace. Il est de retour comme s’il n’était jamais parti », se réjouit Chauncey Billups. « Ça fait non seulement du bien de l’avoir à nouveau avec nous, mais aussi qu’il soit dans le vestiaire avec les gars. C’est un de nos leaders. »