La dernière fois que Joel Embiid a croisé les Wizards, ça s’est mal passé pour les joueurs de la capitale, avec 36 points en 30 minutes du Camerounais et l’expulsion de Montrezl Harrell.

Money Time mise donc sur le pivot des Sixers pour dominer encore ses adversaires de Washington :

– Joel Embiid et Tobias Harris cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 75 ou +. Cote : 1.75

– Joel Embiid marque 25 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 2.00

– Joel Embiid prend 10 rebonds ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.30

