Les jeunes Rockets retiennent vite la leçon

Opposés pour la deuxième fois en 48 heures aux Kings, les Rockets ont failli vivre la même mésaventure. Vendredi, ils avaient mené de 10 points avant d’être punis à cause de leurs balles perdues pour finalement s’incliner 126-115 face aux coéquipiers de Marvin Bagley.

Cette nuit, ils ont même débuté par un 13-0 avant d’encore lâcher prise au point de voir les Kings reprendre les commandes à la mi-temps. Sauf que cette fois, Houston ne s’est pas écroulé, et a même fait preuve de sang-froid dans le « money time » quand Harrison Barnes puis Buddy Hield avaient ramené les Kings à une petite longueur.

« Nous avons joué, faute d’un meilleur mot, un basket plus éduqué en raison de notre expérience du premier match de Sacramento » a expliqué Stephen Silas. « Mais c’est notre groupe. Nous devons juste retenir la leçon de chaque expérience et espérer grandir et nous améliorer, et nous voyons une certaine amélioration parce que c’est un très bon parcours. Gagner deux fois sur trois en déplacement est un grand pas en avant. Nous sommes donc fiers de nous et nous devons en profiter, mais nous devons aussi prendre conscience de ce qui nous a permis d’en arriver là, comme le « pourquoi ». Le « pourquoi » est toujours important. »

Avant ce deuxième match à Sacramento, Stephen Silas avait décidé d’effectuer cinq séances vidéo distinctes, centrées sur chaque poste. Un assistant différent a dirigé chaque séance, et le but était de mettre en lumière les problèmes lors du premier match : le rebond et la défense. Pourquoi prendre autant de temps sur cette défaite avec cinq séances vidéo différentes ? Parce que la possibilité de jouer deux fois de suite la même équipe donne l’illusion d’être en playoffs, et ça permet donc de prendre des bonnes habitudes dans l’adaptation et la correction…

« L’une des choses que j’ai communiquées à notre groupe, c’est que nous ne sommes pas encore une équipe de playoffs, mais lorsque nous le serons, voilà à quoi cela ressemblera » poursuit Stephen Silas à propos de l’intérêt de ces séances. « Vous jouez contre une équipe, vous tirez des leçons de ce match, vous regardez la vidéo le lendemain, vous revoyez certaines choses, vous faites quelques tirs… Vous conservez votre énergie pour la prochaine fois que vous jouez et, avec un peu de chance, vous appliquez ces choses le jour suivant. Et c’est à ça que ça ressemble dans une série de playoffs. J’espère que le groupe a compris que nous étions prêts aujourd’hui ».

Pour Christian Wood, cette victoire est aussi le signe d’une progression.

« On doit apprendre à mieux conserver nos avances » prévient l’intérieur de Houston. « En tant que jeune groupe, c’est comme ça qu’on continue de se construire. Donc si on était parvenu à conserver notre avance, on aurait pu largement les dominer. Mais je suis fier de notre résilience pour terminer la rencontre. On doit être fier de ça, surtout qu’on est jeunes. Tout le monde a joué un rôle important. Porter a mis un 3-points important. Gordon a été fantastique. Les mots manquent pour décrire sa performance. C’est bien de voir que tout le monde est sur la même longueur d’ondes, et on peut s’appuyer là-dessus. »