Miami, roi du passage en force

En apparence, Miami présente un drôle de paradoxe cette saison. Le Heat est ainsi l’équipe qui contre le moins de tirs par match (3.3) mais également celle qui encaisse le moins de points dans la raquette (40.6).

Comment la troupe d’Erik Spoelstra fait-elle ainsi pour verrouiller sa peinture alors qu’elle manque de dissuasion sous le cercle, surtout avec un Bam Adebayo à l’infirmerie ? Fox Sports répond à cette question par le fait que les Floridiens sont tout simplement en train de provoquer un nombre record de passages en force !

La NBA compte ainsi les passages en force depuis 2010, et le record est jusqu’à présent détenu par les Suns, avec 107 « charges » provoquées en 2010/11. Mais après 43 matchs, le Heat en a déjà obtenu 74, ce qui veut dire que l’équipe pourrait atteindre les 140 en fin de saison. Un rythme jamais enregistré, et qui se reflète dans cette action, face à Detroit, où Kyle Lowry et Udonis Haslem ont tous deux provoqué le passage en force de Saddiq Bey.

« Sans aucun doute, mon action favorite du match, et de la saison, c’est le double passage en force de Kyle et UD » avait alors expliqué Erik Spoelstra. « C’était juste le basket du Miami Heat en une seule séquence. »

Kyle Lowry, provocateur en chef

Il faut dire que les passages en force font partie de la culture locale depuis l’arrivée de Pat Riley dans les années 1990. À l’époque, « Mister Gomina » organisait même des entraînements hebdomadaires sur le thème, avec un joueur qui devait encaisser les passages en force face à trois joueurs qui se lançaient à pleine vitesse sur lui…

« C’étaient les années 90 » s’amuse Erik Spoelstra. « On ne peut plus faire ça. Mais ça reste quelque chose d’important pour nous, et tous ceux qui viennent ici le savent. »

Il faut dire également que Miami a recruté des joueurs très doués pour se placer sur la route des joueurs adverses qui pénètrent, afin de provoquer ces passages en force. Maître en la matière (il faisait le coup au All-Star Game…), Kyle Lowry est ainsi largement leader, et il entraîne toute l’équipe dans son sillage.

« Nous n’avons pas de contreurs, donc nous devons trouver des moyens de protéger notre raquette », explique le meneur. « C’est pour ça que je provoque des passages en force. Et je pense que c’est quelque chose de contagieux, d’aider et de se placer aux bons endroits en sacrifiant son corps ».

Derrière Kyle Lowry (22), on retrouve ainsi Max Strus (9), qui explique avoir appris à provoquer les passages en force au lycée, où son coach le récompensait avec des Snickers et des bouteilles de Gatorade. Puis Dewayne Dedmon (7), PJ Tucker (7), Gabe Vincent (6), Caleb Martin (5) mais également Duncan Robinson (5).