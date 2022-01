Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, le slalomeur

Face à des Nets fatigués et diminués, il fallait frapper d’entrée. C’est ce qu’avait dit Mark Daigneaut à ses joueurs, et Shai Gilgeous-Alexander a montré la voie.

« Il y a quelques jours, le coach avait dit qu’on était l’équipe qui réalisait les pires débuts de match du championnat » raconte SGA. « Et je l’ai plutôt pris personnellement… En tant que leader, je veux qu’on réalise de bonnes entames de match ».

L’arrière du Thunder a fait mieux que ça puisqu’il termine le premier quart-temps avec 16 points pour permettre au Thunder de prendre 12 points d’avance. On jette un oeil au reste de sa ligne de stats, et on s’aperçoit qu’il a déjà ajouté 5 rebonds et 4 passes, mais aussi qu’il a provoqué 4 fautes ! Peut-être le meilleur quart-temps de sa carrière.

« Pour le 4e match de suite, Shai a joué le style de basket qui permet de lancer notre équipe » a trouvé son coach. « Pour le long terme, c’est qu’il y a de mieux pour lui, et ce soir en était un bon exemple. »

Pour le freiner, les Nets vont même sortir une « boîte », sort habituellement réservé à un Stephen Curry ou un Ja Morant. « J’ai pris ça comme un compliment » reconnaît l’intéressé.

Le style SGA, on le connaît : des changements de rythme, de la percussion et des appuis solides. Cette nuit, il a transformé le parquet du Barclays Center en piste de slalom, se faufilant entre les défenseurs de Brooklyn. Et quand c’était bouché, les ballons ressortis pour Lu Dort ont fait mouche. A eux deux, ils ont inscrit 26 des 32 premiers points du Thunder.

A l’arrivée, Brooklyn ne s’est jamais remis de ce départ canon, et SGA est tout proche du « triple-double » avec 33 points, 10 rebonds et 9 passes. Le tout à 11 sur 18 aux tirs, avec même deux contres en prime.

« Je suis fier de ce groupe et je suis fier qu’on ait rebondi » a-t-il expliqué après le match. « Quand on joue comme ça, on se donne le maximum de chances de gagner. On était bons ce soir. On était agressif, on a agressé la raquette, et on a pris les bonnes décisions pendant l’essentiel de la rencontre, et le résultat, c’est une bonne victoire. »