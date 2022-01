Les Cavaliers prolongent leur GM jusqu’en 2028

C’était loin d’être gagné au sortir de l’été mais Cleveland est en passe de réussir son pari. Les Cavs ont entassé les jeunes talents ces dernières saisons en espérant que le déclic finisse par se produire, et il a bien eu lieu avec les recrutements de Ricky Rubio et Lauri Markkanen, et le choix d’Evan Mobley à la Draft.

Avec son « very tall ball », Cleveland a ainsi créé la surprise en se grimpant jusqu’au Top 4 de la conférence Est pour pointer aujourd’hui en 6e position, dépassant ainsi les attentes de la franchise pour cette saison.

Grand artisan de ce succès soudain, pour ses choix de Draft depuis le départ de LeBron James et l’option payante d’avoir misé sur JB Bickerstaff au poste de coach, Koby Altman a ainsi accepté une prolongation de contrat de la part des Cavaliers. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2027/28.

Arrivé dans le « front office » des Cavs en 2012, Koby Altman avait été nommé GM en 2017. Il occupera désormais la double-casquette de GM et de président, précise ESPN. Comme JB Bickerstaff vient aussi d’être prolongé jusqu’en 2027, les Cavaliers vont pouvoir bosser sereinement sur le long terme. À condition que la poisse les épargne quelque peu puisque Collin Sexton et Ricky Rubio sont « out » pour la saison.