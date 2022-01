Fred VanVleet sent bien l’ajustement des défenses adverses

Fred VanVleet a réalisé un drôle d’exploit cette semaine. Il ne s’agit pas de son premier trophée de joueur de la semaine, ou de son premier triple-double réalisé en carrière, mais d’une séquence digne de Kobe Bryant.

Celui que l’on surnomme désormais « Freddy All Star » a en effet passé un 15-0 à la défense du Jazz, à lui tout seul. Toronto était mené 84-70 dans le troisième quart-temps et s’est alors retrouvé en tête suite au passage dévastateur du feu follet des Raptors (85-84). Cerise sur le cheesecake, les Raptors ont remporté le match dans la foulée.

Auteur de 37 points ce soir-là, « FVV » a mis la défense du Jazz dans l’embarras, personne n’ayant pu l’arrêter.

Une opportunité supplémentaire pour progresser

Alors que les Raptors sont sur le retour en 2022 avec leur série en cours de six victoires, Fred VanVleet confie ainsi qu’il a ressenti une adaptation des défenses, désormais un peu plus concentrées sur lui, depuis quelques matchs.

« Absolument. Je reçois beaucoup plus d’attention. On défend plus dur sur moi, j’ai même vu quelques boîtes (box-and-one). C’est marrant. Je dois apprendre de ce nouveau défi et m’adapter, tout en restant concentré », a-t-il déclaré. « Au dernier match, Jose Alvarado a fait du super boulot en défendant sur moi dans le troisième quart-temps. J’ai dû rester calme et ne pas me frustrer afin de refaire surface dans le dernier quart-temps. C’est un défi qui me plaît, une opportunité d’apprendre et de m’améliorer ».

Pour l’aider à se concentrer davantage sur le scoring, le meneur peut aussi compter sur l’apport du trio Anunoby-Barnes-Siakam à la création qui, chacun dans leurs registres, prennent de plus en plus de responsabilités. Et plus les armes sont diverses, plus l’ensemble devient difficile à défendre pour l’adversaire…

« C’est clair que ça m’aide de jouer un peu moins avec le ballon en main. Et plus que ça, c’est une responsabilité différente de devoir porter le ballon, devoir exécuter un système, s’assurer que tout le monde est au bon endroit et faire ça à chaque fois. Je l’ai fait cette saison. Avec le recul, je ne suis pas sûr que ce soit notre meilleure option », a-t-il ajouté. « Le mieux, c’est d’avoir le maximum de créateurs possibles, peu importe le poste qu’ils occupent, et c’est bien de voir OG et Scottie être de plus en plus à l’aise dans notre attaque ».

Toronto a semble-t-il trouvé l’équilibre et Fred VanVleet aussi, lui qui tourne à 31.2 points par match en 2022.