« Ça a été un moment incroyable, durant tout le troisième quart-temps ». Nick Nurse se remettait à peine de ce qu’il venait de voir en conférence de presse d’après match. Une véritable tornade nommée Fred VanVleet qui a traversé le troisième quart-temps en dévorant tout sur son passage.

L’arrière des Raptors a pris feu alors que le score affichait 84-70 en faveur d’un Jazz en pleine maîtrise, en claquant 15 points de suite. Un vrai raz-de-marée pour faire passer son équipe en tête (85-84) qu’il a poursuivi par un 3-points à la toute fin d’un troisième quart-temps au cours duquel il venait de scorer 24 des 45 points de son équipe.

« Je pense vraiment que c’est la défense qui a fait la différence, pour être honnête. Juste le fait d’avoir pris Utah tout terrain et d’essayer de générer de l’agressivité », a estimé le héros du soir, qui s’est également distingué de ce côté du parquet lors de son passage de folie, afin de s’offrir des opportunités en transition.

Encore fallait-il mettre les paniers derrière, ce qu’il a réussi à faire avec une facilité déconcertante, Utah se retrouvant incapable de l’arrêter ! « Il m’a fallu trois paires, mais j’ai fini par m’en sortir ! », a-t-il ajouté après avoir utilisé trois chaussures différentes au cours du match.

Clin d’œil à Kyle Lowry

En plus de la victoire, celui que l’on surnomme « Freddy All Star » (les Raptors ayant commencé leur campagne pour l’envoyer au prochain All-Star Game) s’est offert son premier triple-double en carrière en toute fin de partie avec une passe pour Precious Achiuwa pour terminer avec 37 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

« J’essayais juste de décrocher la victoire, je n’avais pas autre chose en tête », a-t-il ajouté. « Quand je suis revenu dans le quatrième quart-temps, on était davantage dans le contrôle, donc je n’avais pas beaucoup de temps pour penser à ça. Même fatigué, j’ai essayé de jouer des deux côtés du parquet et de nous aider à garder le contrôle ».

Après le match, Fred VanVleet a reçu les félicitations de Kyle Lowry, maître en matière de triple-doubles, lui qui en a compilé 16 sous le maillot des Raptors.

« On a échangé par textos. C’est la référence en la matière ici, ça va être dur d’aller le chercher », a glissé « Freddy All Star ». La passation de pouvoir est quant à elle bien actée après ce nouveau match référence.