La Dame 8 en mode « Battle of the Bubble »

La prochaine Dame 8 rendra hommage à l’épopée de Damian Lillard dans la « bulle » d’Orlando. Le meneur de Portland avait été élu MVP des huit derniers matchs de classement (37.6 points, 9.6 passes décisives et 4.3 rebonds en moyenne) et avait permis aux Blazers d’accéder aux playoffs.

La Dame 8 est mise en valeur avec ce coloris bleu et rose, sur la tige et la semelle, allant jusqu’à des touches de bordeaux et de violet à l’avant. L’inscription « Dame » sur l’empeigne et « Battle of the Bubble » sur le talon ressortent en bleu clair.

On retrouve également la ligne de stats de Damian Lillard dans la « bulle » sur une bande à l’arrière de la chaussure.

La paire est attendue à 120 euros dans les mois à venir.

(Via SneakerNews)

