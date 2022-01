Les Pistons attaquent 2022 de la meilleure des manières

C’est l’une des plus grosses surprises de ces dernières semaines : la victoire cette nuit de Detroit à Milwaukee. Une énorme surprise car les Bucks restaient sur six victoires de suite cette saison, mais aussi douze d’affilée face aux Pistons. Et même seize si on prend en compte les playoffs. Le tout avec un écart moyen de 17 points.

Autant dire que Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers partaient largement favoris face à la plus mauvaise équipe de la NBA. Mais il y a des soirs comme ça où le miracle se produit, et les Pistons ont réussi l’exploit de s’imposer 115-106 au Fiserv Forum. Et pourtant, les Bucks se présentaient avec leur « Big Three », tandis que les Pistons récupéraient cinq joueurs sortis de l’isolement, et donc forcément à court de forme.

« Ils ont fait du très bon travail, ne serait-ce que dans la circulation de la balle, dans le fait de trouver le joueur démarqué, de mettre leurs tirs, et de nous empêcher d’avoir un déclic. Ils ont bien joué. Ils ont vraiment bien joué » a réagi Giannis Antetokounmpo à propos de la prestation des jeunes Pistons.

« La confiance est une chose énorme »

Parmi eux, Saddiq Bey qui bat une nouvelle fois son record en carrière. Après ses 32 points face aux Knicks mercredi dernier, il en colle 34 aux Bucks. Très bonne surprise de la saison passée au point de décrocher une place dans les All-Rookie Teams, il confirme cette saison que c’est un très bon shooteur, et qu’il peut même être la première option offensive en l’absence de Jerami Grant.

« Grandir en NBA n’est pas simple, mais c’est un excellent pas en avant » apprécie Dwane Casey. « Il fallait que ça bascule à un moment… Les gars étaient dans la même situation, avec une balle perdue par-ci, un tir raté par-là… On baisse alors la tête. En NBA, les équipes font des séries. Ce soir, on a signé l’une de nos meilleures prestations dans notre capacité à contenir une équipe qui tentait de faire une série. »

Pour le coach des Pistons, tout n’est qu’une question de confiance, et ses jeunes jouent de manière plus libérée, et c’est contagieux.

« La confiance est une chose énorme » poursuit-il. « C’est éphémère. Vous pouvez l’avoir un match et la perdre dès le suivant. Je peux voir les gars progresser. Un gamin comme Saddiq, un gamin comme Hami (Diallo) ont fait quelques bons matchs et maintenant ils peuvent les enchaîner. Ce sont les conséquences du très, très bon basket qu’ils jouent ces derniers matchs. Le niveau de confiance des jeunes joueurs est quelque chose qu’on ne peut pas vraiment mesurer, mais Saddiq, Hami, Josh – sont les simples produits de cette confiance en eux qu’ils peuvent être compétitifs dans cette ligue. »

« Tout le monde est plus ou moins relâché et peut désormais jouer son jeu, sans trop réfléchir »

Une confiance que l’on retrouve chez Cade Cunningham, décisif dans le « money time » alors que Milwaukee tentait un ultime baroud d’honneur. C’est lui qui plante le 3-points pour donner 13 points d’avance à moins de trois minutes de la fin, et c’est encore lui qui marque sur le nez de Jrue Holiday pour assurer la victoire.

« Alors que je venais de rater tellement de matches, les coéquipiers ont eu confiance en moi en fin de match. Je les en remercie, et je suis heureux d’avoir dû créer quelque chose. C’est une victoire importante pour nous. C’est clairement une bouffée d’oxygène. Tout le monde est plus ou moins relâché et peut désormais jouer son jeu, sans trop réfléchir. Quand on perd, tout le reste s’amplifie, les problèmes et le reste. Quand on trouve des moyens de gagner, de rester soudés dans des matches difficiles et de les gagner, tout devient bien plus simple. »

Désormais, les Pistons vont tenter la passe de trois, et ce sera face aux Hornets, une équipe qu’ils n’ont plus battu depuis treize matches !