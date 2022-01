Le MVP de la nuit | Anfernee Simons voulait briller pour son grand-père

Assis sur le banc en civil, Damian Lillard a visiblement apprécié le spectacle. Son remplaçant dans le cinq majeur des Blazers, Anfernee Simons, a réalisé un show digne de lui dans la victoire face aux Hawks. En l’absence des leaders de l’équipe, l’arrière a pris ses responsabilités et signé sa meilleure performance en carrière.

Le joueur de 22 ans, seulement, s’est embarqué dans un affrontement de folie avec Trae Young, auteur de la plus grosse sortie offensive de cette saison NBA (56 points à 17/26 aux tirs !). Anfernee Simons n’a pas vraiment à rougir de sa production face au meneur All-Star.

En 39 minutes, son temps de jeu le plus important cette saison, il a inscrit 43 points à 13/21 aux tirs, dont 9/16 derrière l’arc et un parfait 8/8 aux lancers-francs. Il a également distribué 7 ballons et capté 3 rebonds, pour une évaluation totale de 43 unités.

S’il a peu marqué dans le jeu durant le quatrième quart-temps, l’habituel 6e homme a affiché son sang-froid sur la fin, avec six lancers-francs convertis dans les 15 dernières secondes alors que les Blazers restaient sous la menace d’un Trae Young encore complétement chaud de loin. Celui-ci a claqué son record en carrière, tout comme son homologue de Portland.

À l’issue de la rencontre, aspergé d’eau comme il se doit par ses partenaires, Anfernee Simons s’est exprimé avec émotion : il a dédié sa performance à son grand-père, décédé la veille du match d’un cancer du pancréas.

« Je suis arrivé avec le cœur lourd, mais avec évidemment l’esprit clair par rapport à ce que je devais faire, a formulé le héros du soir. Je ne peux vraiment pas m’attribuer le mérite de la façon dont j’ai joué ce soir. J’ai joué mon jeu, quelques tirs sont rentrés. Mais c’était tout lui, honnêtement. Je lui donne du crédit. J’ai pensé à lui tout au long du match. Il aurait voulu que je donne le maximum. Il a pris le contrôle de mon corps ce soir ! (Après le match) il m’aurait probablement appelé pour me dire ‘Beau boulot’. Il aurait été fier. »