Au tour de la Air Jordan 11 Low CMFT de passer au « Cool Grey »

On prend le même et on recommence ! Le coloris « Cool Grey », mis à l’honneur le mois dernier pour décliner la Air Jordan 11, va rester d’actualité en 2022. La Jordan « Point Lane » avait déjà repris ce coloris qui va également être attribué à la Air Jordan 11 Low CMFT.

Le modèle fait la part belle à du gris clair et du blanc cassé notamment sur la partie en cuir et les matériaux synthétiques de la tige. Le « Cool Grey » apparaît très discrètement sur la semelle extérieure ainsi que sur le logo Jumpman au niveau de la cheville et de la languette.

La paire est attendue pour 2022 à un prix qui devrait avoisiner les 120 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 11 Retro Cool Grey portée par MJ lors de son retour au sein de la league à l’occasion de son 20e anniversaire. Livraison offerte.