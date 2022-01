Lance Stephenson revient aux Pacers

Jamais deux sans trois… Déjà passé deux fois par Indiana, de 2010 à 2014 puis en 2017 et 2018, Lance Stephenson va s’engager pour un contrat de 10 jours avec son ancienne équipe. Passé par la G-League pour décrocher une chance en NBA, Stephenson sort d’une pige de 10 jours avec les Hawks où il tournait à 1.8 pt, 2.5 rbds et 1.8 pd de moyenne en six rencontres.

Pour les Pacers, il s’agit de combler les vides occasionnés par l’épidémie de Covid-19 avec cinq joueurs actuellement à l’isolement (Kelan Martin, Malcolm Brogdon, Chris Duarte, Isaiah Jackson et Jeremy Lamb), mais aussi l’assistant Lloyd Pierce.