Quand James Harden cartonnait les Knicks, le soir du réveillon

Lorsque l’on se penche, aujourd’hui, sur les meilleures performances en carrière de James Harden, il nous est évidemment impossible de ne pas mentionner son match du 31 décembre 2016, face aux Knicks.

Il y a cinq ans jour pour jour, le MVP 2018 réussissait effectivement une prestation dantesque contre la franchise new-yorkaise. Affichant, ce soir-là, une ligne de statistiques unique dans l’histoire NBA : 53 points, 16 rebonds et 17 passes décisives (mais avec 8 pertes de balle). Le tout à 14/26 aux tirs, 9/16 à 3-points et 16/18 aux lancers !!!

« Unique », car aucun autre joueur n’avait (et n’a toujours) compilé au moins 45 points, 15 rebonds et 15 passes dans un match. Pas même les Russell Westbrook, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Magic Johnson et autres Luka Doncic car, au-delà d’être omniprésent au rebond et à la passe, il faut en prime cartonner au scoring.

Mais James Harden y est, lui, parvenu.

Au coeur de sa première saison sous les ordres de Mike D’Antoni, le meneur des Rockets avait ainsi fait la chanson aux Knicks de Carmelo Anthony, Derrick Rose, Joakim Noah et… Brandon Jennings. Abreuvant de ballons Ryan Anderson, Eric Gordon, Trevor Ariza ou encore Montrezl Harrell, que ce soit derrière la ligne des 3-points ou dans la peinture, avec des caviars délivrés à chaque fois dans un excellent timing, sur « pick-and-roll » ou en transition.

La totale !

Responsabilisé davantage au rebond en l’absence de Clint Capela, afin de lancer les contre-attaques et développer ce style de jeu rapide si cher à « MDA », James Harden était donc plus que jamais l’homme à tout faire de Houston. Et, dans ce match qui faisait la part belle aux attaques, le désormais joueur des Nets s’est également chargé d’alimenter le scoring de son équipe (et pas qu’un peu).

Tout l’arsenal offensif du triple meilleur marqueur de la ligue y est d’ailleurs passé, au Toyota Center : 3-points en « catch-and-shoot », 3-points en sortie de dribble, 3-points en isolation, 3-points en « stepback », « floaters », « stepbacks » à mi-distance, pénétrations, lancers-francs. C’était un attaquant au sommet de son art que devaient se farcir les défenseurs de New York, incapables de le ralentir de toute la soirée et logiquement défaits à l’arrivée. En ayant couru après le score presque tout le temps.

Pour finir, notons qu’à cette époque, il ne s’agissait « que » du quatrième match à 50 points de James Harden (il en a réussi 19 autres depuis). Surtout, il s’agissait de son tout premier match en 50/10/10 en carrière (il en a réussi 4 autres depuis). Et « The Beard » ne pouvait pas imaginer meilleure prestation pour conclure en beauté son année 2016, pas franchement réussie collectivement (élimination dès le premier tour des playoffs, face aux Warriors).