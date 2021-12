Le MVP de la nuit | Joel Embiid ne peut pas s’empêcher de chambrer

On ne donnait pas cher de la peau des Sixers sur le parquet de Brooklyn puisqu’ils se déplaçaient sans leur coach Doc Rivers, et qu’ils devaient surtout composer avec le retour aux affaires de Kevin Durant. Mais Philly va mieux, et notamment Joel Embiid qui a retrouvé son niveau de l’an passé.

Le pivot All-Star est même en très grande forme puisque cette nuit, il signe son 7e match à 30 points et plus du mois de décembre. Depuis 10 jours, les Sixers restent sur quatre victoires en cinq matches, et Joel Embiid a cumulé 41, 23, 36, 36 et enfin 34 points jeudi face aux Nets.

Se définissant lui-même comme un « troll », le pivot camerounais a eu quelques mots avec Kevin Durant, et au buzzer, il s’est fait remarquer en demandant aux Nets de rentrer chez eux. De quoi agacer certains joueurs, mais aussi faire sourire Kevin Durant. Il faut dire qu’il y a deux semaines, c’est KD, sur le parquet des Sixers, qui s’était mis à chambrer ses adversaires…

« S’il existe un joueur sans doute plus talentueux que moi, c’est lui »

« Si vous regardez nos confrontations, à Joel et moi, vous verrez que c’est comme ça à chaque match, et même au All-Star Game » rappelle l’ailier des Nets. « On se respecte tellement que l’esprit de compétition prend le dessus. C’est le principe même du sport ! Il ne dit rien qui dépasse les bornes. On se respecte. Je respecte son équipe, et ses coéquipiers, et c’est réciproque. »

Même explication chez Joel Embiid, auteur de 34 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. Le tout à 11 sur 23 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points. « S’il existe un joueur sans doute plus talentueux que moi, c’est lui. J’ai donc beaucoup de respect pour Kevin, et j’admire son jeu. On est juste des compétiteurs. C’est important de gagner, chaque victoire compte, et c’est toujours bien de battre la meilleure équipe de sa conférence. »

Sur le plan du jeu, Joel Embiid s’est joué de tous les défenseurs envoyés sur lui, que ce soit LaMarcus Aldridge, Nic Claxton ou Blake Griffin. Et il l’a fait d’entrée de jeu avec 16 points dans le premier quart-temps. Brooklyn avait décidé de ne pas faire de prise-à-deux, et il les a punis de manière variée avec du fadeaway sur une jambe au coeur de la raquette, du 3-points sur du pick-and-pop, ou encore sur ce gros rebond offensif pour valider la victoire des Sixers avec le And-1 en prime.

Défensivement, on retiendra ce « chasedown block » sur James Harden. Une action symbole puisque Joel Embiid venait de perdre le ballon en attaque, et au lieu de se lamenter, il a sprinté pour aller contrer l’arrière des Nets.