La NBA va aussi piocher en G-League pour ses arbitres

Les joueurs et les coaches ne sont pas les seuls en NBA à être touchés par le Covid-19, puisque ESPN rapporte que plus d’un tiers des arbitres est actuellement à l’isolement. Ce jeudi, 25 des 70 officiels sont ainsi en quarantaine, et la NBA va se tourner vers la G-League pour combler les vides.

Récemment, on a vu quelques matches disputés avec deux arbitres, au lieu des trois habituels, mais la NBA souhaite limiter ces cas au maximum. Comme la G-League est à l’arrêt jusqu’à mercredi prochain, c’est le bon moment pour dépêcher des arbitres. Sauf que ces derniers ne profitent pas des moyens logistiques des franchises NBA, que ce soit pour le transport et l’hébergement, et la NBA négocie actuellement avec le syndicat des arbitres pour que ces conditions soient améliorées, afin d’être le moins exposés possible au virus.