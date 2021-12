La rencontre Spurs – Heat reportée

Mardi soir, le Heat a affronté et battu les Wizards avec seulement huit joueurs dans son groupe. La formation d’Erik Spoelstra avait ainsi réussi à aligner le minimum de joueurs, mais elle ne peut pas répéter cet exploit ce mercredi soir.

La NBA a en effet annoncé que la rencontre entre San Antonio et Miami était reportée. La franchise floridienne, à cause du Covid-19 mais aussi des blessures, a trop d’absents pour avoir au moins huit joueurs en tenue dans le Texas.

C’est la dixième fois de la saison que la NBA doit déprogrammer un match.

The NBA has postponed its 10th game of the 2021-22 season, calling off Miami at San Antonio. There were 31 postponements last season. pic.twitter.com/YRFQRalIrM

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 29, 2021