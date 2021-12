Quentin Grimes, le rookie des Knicks qui monte

Demi-finaliste de la « March Madness » avec sa fac de Houston au printemps dernier, Quentin Grimes a ensuite rejoint les Knicks, qui l’ont sélectionné en 25e position de la Draft, entouré d’une belle réputation de « 3&D », ce type de joueur capable de planter ses tirs extérieurs avec régularité et de défendre le plomb.

Un profil en concordance avec la philosophie de Tom Thibodeau, qui prêche la défense avant tout. Pourtant, « Thibs » a mis du temps avant de se tourner vers son rookie : l’arrière n’a joué que 53 minutes sur les 20 premiers matchs de la saison. Mais, face aux maux de son équipe, le tacticien a tenté des choses fin novembre, et Quentin Grimes s’est alors retrouvé davantage impliqué dans la rotation des Knicks à partir du mois de décembre.

Il a signé son premier coup d’éclat le 12 décembre dernier, dans la défaite face aux Bucks. Titulaire « par défaut » ce soir-là, suite aux absences de RJ Barrett et Alec Burks, l’ancien Cougar enflamme le Garden. Malchanceux, il contracte toutefois le Covid-19 dans les heures qui suivent et doit partir à l’isolement pour 10 jours…

Un valeur (déjà) sûre

De retour auprès de son équipe pour le match de Noël face aux Hawks, le rookie a participé activement à la victoire facile des siens, reprenant là où il s’était arrêté près de 12 jours plus tôt. Du tir extérieur (5/12), de la défense (2 interceptions) et une énergie débordante sur chaque possession. En 25 minutes, l’arrière a régalé.

De quoi s’attirer les compliments de son coach, forcément ravi de l’effort défensif déployé par son jeune joueur.

« L’énergie et la défense, ce sont des composants clés » déclarait « Thibs » au New York Post. « Il est un formidable défenseur extérieur, pour un jeune joueur. Son énergie est élevée, il joue dur, prend les bons tirs et défend »

Si le coach des Knicks n’a jamais été un grand partisan de la responsabilisation des rookies, Quentin Grimes semble bien parti pour devenir une des rares exceptions, et prendre du poids dans le jeu des Knicks à court terme.