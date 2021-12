Encore une interception décisive pour Jrue Holiday

Son geste ressemble comme deux gouttes d’eau à celui qu’il avait réalisé face aux Suns, lors du Game 5 des dernières Finals NBA. Même emplacement sur le terrain, même contexte de « money time ». Face aux Celtics cette nuit, Jrue Holiday s’est de nouveau transformé en peste défensive pour aller voler un ballon décisif.

Jayson Tatum venait pourtant de s’enfoncer dans la raquette des Bucks, avec l’espoir d’enchaîner son « spin move ». Mais le meneur des Bucks est venu à la rescousse en mettant ses antennes en opposition.

Le ballon échappant des mains du joueur des Celtics, Jrue Holiday a pu filer en contre-attaque, après un relais avec Khris Middleton, sans toutefois pouvoir terminer face au retour de Robert Williams III, venu le contrer par derrière.

Malgré ce geste défensif encore plus spectaculaire, Milwaukee a pu conserver la possession et Wesley Matthews inscrire un panier primé à 30 secondes de la fin, pour redonner un point d’avance à son équipe.

« Il a un don pour le faire au bon moment », juge son coach, Mike Budenholzer, estimant logiquement que ce genre d’action permet de faire basculer une rencontre. « Il a des mains incroyables et de grands instincts défensifs. »

Un contre finalement favorable aux Bucks

Le technicien champion en titre se permet même de chambrer son meneur titulaire : « J’ai cru l’entendre marmonner en sortant du terrain qu’il savait qu’un grand arrivait derrière lui. Alors heureusement qu’il l’a contré dans notre direction pour shooter à 3-points. Il n’est pas parfait mais on va continuer à travailler avec Jrue. Peut-être qu’il va s’en sortir. »

Auteur de 17 points (8/14 aux tirs), 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 37 minutes (+ 19 au score), Jrue Holiday répète qu’il savait que Robert Williams III le suivait sur cette action. « J’ai essayé de l’envoyer sur la planche en vitesse. J’ai aussi imaginé dunker mais j’ai eu peur. Je sais. Oui, je sais, c’est gênant. C’est un beau contre mais on en a profité, donc c’était cool. Et Wesley a marqué le 3-points. »

Très adroit (45%) depuis son retour cette saison dans le Wisconsin, l’arrière s’est ainsi montré décisif pour abattre une équipe des Celtics pourtant bien partie pour s’imposer.

« Jrue a fait une grande action et cela fait partie du jeu de voir à quel point le vent peut tourner, il faut juste être prêt à un moment donné », note le shooteur. « G (George Hill) était dessous et je n’arrive pas à croire qu’il m’ait entendu crier. Ils ont fait le plus dur. J’ai juste eu à envoyer. Heureusement qu’on a été capables de faire un autre stop et de rentrer quelques lancers-francs. C’était un sacré match de Noël. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 27 33 48.6 36.4 67.8 0.9 3.7 4.5 6.6 2.0 1.5 2.6 0.4 17.8 Total 799 33 45.8 35.8 77.5 0.9 3.1 4.0 6.4 2.2 1.5 2.7 0.5 16.1

–