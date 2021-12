Les Celtics vont chercher Al-Farouq Aminu pour renforcer leur raquette

La raquette des Celtics a été bien abîmée par les mises à l’isolement. Depuis jeudi, Enes Freedom a rejoint le protocole sanitaire, en compagnie d’Al Horford, Grant Williams, Juancho Hernangomez, Jabari Parker, Josh Richardson, Brodric Thomas et Sam Hauser.

Les deux pivots de la franchise celte absents pendant quelques jours, la formation d’Ime Udoka avait donc besoin de renforts pour sa raquette.

The Athletic nous apprend que Brad Stevens et les dirigeants ont décidé de signer Al-Farouq Aminu et Norvel Pelle, comme jokers médicaux pour les dix prochains jours.

L’ancien de Portland avait été coupé par les Spurs juste avant le début de saison et à 31 ans, c’est une belle opportunité pour lui de se montrer. Car après deux saisons plombées par les blessures, sa cote était au plus bas.

Quant à Pelle, on l’a surtout vu quelques matches à Philadelphie en 2019/2020. Ensuite, la saison passée, il n’a joué que 13 matches et des miettes de minutes dans trois franchises différentes.

