Lassé de se faire insulter, Austin Rivers fait expulser deux « crétins »

LeBron James n’est pas le seul à demander aux officiels de faire la police parmi le public… La nuit dernière, c’est Austin Rivers qui s’est plaint du comportement de deux fans du Thunder et au début du 4e quart-temps, alors qu’il venait de mettre un 3-points, l’arrière de Denver s’est approché de l’un des arbitres et il a pointé du doigt deux spectateurs.

Un membre de la sécurité du stade s’est alors approché des deux personnes, et ils ont été priés de quitter la salle.

« Pendant toute la soirée, ils s’en sont pris à ma famille« a raconté Rivers en conférence de presse. « Vous savez, j’en subis beaucoup, et je vais en subir beaucoup. Tout ça à cause de mon père, et c’est comme ça depuis que j’ai 14 ans. Les gens aiment bien parler sur moi. Il y avait deux petits crétins assis au bord du terrain, et qui prennent confiance parce qu’ils ont l’impression d’être importants, et ils pensent qu’ils sont cool, en parlant à quelqu’un comme moi. Je ne sais pas ce qu’ils font, je ne sais pas qui ils sont. Une bande de nuls qui ne font que parler. Je n’ai même pas envie de leur prêter attention. Mais voilà, les clowns restent des clowns« .

Si Rivers explique qu’il est régulièrement la cible des insultes des spectateurs, pourquoi a-t-il craqué cette nuit ?

« La plupart du temps, je m’en fous… Mais là, c’était en permanence. A chaque fois, ils disaient un truc sur mon père, puis quelqu’un a dit un truc sur ma soeur… Et c’est là que je me suis dit, que j’en avais un peu assez. Je ne veux pas être dépeint ou essayer de me faire passer pour un dur à cuire… Aucun de ces gars ne me parlerait comme ça si je n’étais pas sur un terrain de basket. Je n’aime pas les gens comme ça. Tu peux dire des bêtises, tu peux dire que je suis nul, des choses comme ça, et c’est de bonne guerre. Mais là, on parle de ma famille… Imaginez que je me présente là où ils travaillent, et que je m’en prenne à leur famille pendant qu’ils y sont, pendant qu’ils essaient de travailler. … Une bande de crétins. Je suis content que les arbitres les aient expulsés, car si on s’en occupe, ça se passe différemment… »