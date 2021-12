Wes Matthews, un retour rempli d’émotion

Signé par les Bucks début décembre, Wes Matthews n’avait eu l’opportunité d’apparaître qu’à quatre reprises avant d’être rattrapé par le « Health & Safety Protocol ». À l’isolement pendant 10 jours, il a manqué cinq matchs consécutifs et n’a effectué son retour que la nuit dernière, dans la victoire facile des Bucks face aux Rockets.

L’arrière de 35 ans a brillé dans la balade de son équipe, signant une performance à 16 points à 6/7 aux tirs en 20 minutes en sortie de banc pour aider les Bucks à mettre un terme à une série de deux défaites. Mais plus qu’un simple match réussi, ce retour aux affaires était une manière pour lui d’honorer sa grand-mère, dont il a appris le décès durant sa période de confinement.

« Ça a beaucoup d’importance pour moi car ça avait beaucoup d’importance pour ma grand-mère« , livre-t-il en conférence de presse. « Ce qui lui apportait le plus de joie était de me voir jouer. Il n’y avait aucun doute, je savais que je devais jouer. […] Je ne savais pas à quoi m’attendre, quel type d’émotion j’allais ressentir. Ce qu’elle voulait toujours de moi, c’était de jouer et de bosser à fond. C’est ce que j’allais faire. Peu importe si mon tir rentrait ou pas, j’allais tout donner sur le terrain car c’est ce qui lui apportait de la joie. J’espère que je l’ai satisfaite ce soir avec cette victoire »

En l’absence de Giannis Antetokounmpo, toujours à l’isolement, le coach Mike Budenholzer a apprécié la combativité de son vétéran, malgré des circonstances pas évidentes. « C’est le guerrier ultime. J’ai tant de respect pour lui, je suis ravi qu’il soit avec nous. Sa performance a été impressionnante, pour un tas de raisons »