C’est Jordan Nwora qui prend la première place avec son crossover et son step-back à 3-pts, mais le joueur des Bucks est aussi la victime du gros poster dunk de Christian Wood.

L’intérieur des Rockets est monté au cercle, à deux mains, avec férocité et violence. Pour plus de finesse, on peut apprécier la superbe passe transversale, main gauche, de Nikola Jokic.